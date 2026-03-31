Primer premio ACE: la emoción de Ana María Picchio a sus 80 años reconocida cómo “Mejor actriz protagónica”

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La valorada actriz Ana María Picchio ganó el premio a Mejor Actriz protagónica en Drama o Comedia Dramática y se emocionó al escuchar el canto de “Feliz cumpleaños” de todos los presentes.
Durante la ceremonia, la artista se llevó el galardón por la obra “El secreto” y recibió grandes ovaciones en el día de su natalicio, al tiempo que no pudo contener la emoción al subir a las tablas.
“Es la primera vez que recibo un ACE. Pasaron mucho años y éste siempre me pasaba de largo, una lástima. Pensé que no lo iba a ganar y me lo dieron, será porque es mi cumpleaños ¡Cumplo 80 años!”, comenzó Ana María.
Asimismo, señaló: “Cómo me pasó el tiempo. No sé en qué estuve tan entretenida en esta vida como para darme cuenta que llegué a los 80. Gracias es poco. Es un honor recibir este premio y con esta obra. Gerardo Romano tenía mucho entusiasmo desde que empezamos”.
“Cuando uno dice que las cosas se las debemos al público, es real. Ellos nos dan la aprobación. Esto es suerte porque hay muchas personas mejores que yo, que no tuvieron la suerte que tengo en mi vida”, cerró Picchio.
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