Mataron a un bebé de 1 año en una barbería de Rosario y detuvieron a un sospechoso

Un bebé de 1 año fue asesinado a balazos por un hombre armado en una barbería de la zona sur de la ciudad de Rosario.

El crimen ocurrió en un comercio de la calle Melincué al 6100, en el barrio Roque Sáenz Peña, donde el sospechoso, un joven de 25 años, fue retenido por un gendarme hasta la llegada de la Policía, conforme a la información de medios locales.

Por circunstancias que son motivo de investigación, el tiroteo se habría desarrollado como consecuencia de una discusión entre dos personas, uno de los protagonistas se retiró y regresó junto a otros dos cómplices.

Un motociclista, identificado como Marco Antonio Kevin P., que se bajó del rodado, abrió fuego contra el lugar e hirió de bala al menor, al tiempo que fue arrestado por personal del Comando Radioeléctrico.

El bebé fue derivado de emergencia a un hospital zonal, donde los médicos constataron su deceso, al tiempo que se incautó un arma calibre 32 en la escena del crimen.