Rendición o nada: el ultimátum de Trump a Irán

Continúan los ataques de estados unidos e Israel en distintos regiones / AFp

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que no piensa negociar con Irán y que la única salida que acepta para poner fin a la guerra es una “rendición incondicional” del régimen de Teherán.

El mensaje fue publicado en su red Truth Social y no dejó lugar a interpretaciones.

“¡No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, escribió el mandatario en mayúsculas.

La declaración llegó en medio de intensos bombardeos israelíes sobre objetivos en Teherán y ataques contra posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut, mientras desde el Pentágono advertían que la ofensiva militar estadounidense “está a punto de aumentar drásticamente”.

Trump ya habla del “nuevo líder” de Irán

Lejos de limitarse a exigir el fin de la guerra, Trump fue más allá y comenzó a hablar abiertamente de un cambio de liderazgo en Irán tras la muerte del ayatolá Alí Khamenei, ocurrida al inicio del conflicto.

Según el presidente, tras la capitulación iraní debería elegirse un “líder grande y aceptable”, con el cual Washington y sus aliados trabajarían para reconstruir el país.

“Trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción y hacerlo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, prometió.

Incluso cerró el mensaje con una adaptación de su histórico lema político: “MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)”, escribió.

De hablar de negociar a apostar todo a la guerra

El tono actual contrasta con el que Trump había mostrado al inicio del conflicto, cuando todavía mencionaba la posibilidad de abrir negociaciones con Teherán.

Pero en los últimos días el discurso cambió radicalmente. Durante un acto en la Casa Blanca el jueves, el mandatario aseguró que los iraníes ya intentaron abrir un canal de diálogo, pero que para Washington “llegaron demasiado tarde”.

“Están llamando y preguntando cómo llegar a un acuerdo. Yo les dije: ‘Llegan un poco tarde’. Nosotros queremos pelear ahora más que ellos”, lanzó.

El modelo venezolano, el ejemplo que imagina Trump

En una entrevista con la periodista Dana Bash, de CNN, Trump incluso comparó el escenario iraní con lo ocurrido recientemente en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Según el presidente, Washington ya logró establecer una relación fluida con Delcy Rodríguez, quien quedó al frente del poder.

“Va a funcionar muy fácilmente. Va a funcionar como funcionó en Venezuela. Tenemos una líder maravillosa allí y está haciendo un trabajo fantástico”, aseguró.

Irán responde: “Defenderemos nuestra dignidad”

Del otro lado, el presidente iraní Masud Pezeshkian reconoció que varios países intentan mediar para frenar la guerra, pero dejó claro que Teherán no piensa ceder bajo presión.

“Estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no tenemos la menor duda en defender la dignidad y la autoridad de nuestro país”, afirmó en redes sociales.

Además, sostuvo que cualquier mediación debería dirigirse a quienes “encendieron el fuego de la confrontación”, en referencia a Estados Unidos e Israel.

La ONU pide frenar la escalada

Mientras el conflicto entra en su séptimo día, crece la preocupación internacional. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a los países involucrados a desescalar de inmediato la situación.

“Es necesario dar una oportunidad a la paz y pedir con claridad a las partes implicadas que den marcha atrás”, reclamó.

Pero por ahora, con Washington endureciendo su discurso y los bombardeos intensificándose en la región, la posibilidad de una salida negociada parece cada vez más lejana.