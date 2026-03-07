Rendición o nada: el ultimátum de Trump a Irán

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Vecinos de “La Rueda”, en Abasto, piden un puente sobre la ruta 2
Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
Golpearon a un juez con un ladrillo tras un juicio por jurados en Varela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de EE UU dijo que no habrá negociación con ese país. Y anticipó una ofensiva militar aún más dura. Además, insiste con elegir a los nuevos líderes iraníes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que no piensa negociar con Irán y que la única salida que acepta para poner fin a la guerra es una “rendición incondicional” del régimen de Teherán.
El mensaje fue publicado en su red Truth Social y no dejó lugar a interpretaciones.
“¡No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, escribió el mandatario en mayúsculas.
LE PUEDE INTERESAR
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
LE PUEDE INTERESAR
Trump: “Cuba va a caer muy pronto”
La declaración llegó en medio de intensos bombardeos israelíes sobre objetivos en Teherán y ataques contra posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut, mientras desde el Pentágono advertían que la ofensiva militar estadounidense “está a punto de aumentar drásticamente”.
Lejos de limitarse a exigir el fin de la guerra, Trump fue más allá y comenzó a hablar abiertamente de un cambio de liderazgo en Irán tras la muerte del ayatolá Alí Khamenei, ocurrida al inicio del conflicto.
Según el presidente, tras la capitulación iraní debería elegirse un “líder grande y aceptable”, con el cual Washington y sus aliados trabajarían para reconstruir el país.
“Trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción y hacerlo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, prometió.
Incluso cerró el mensaje con una adaptación de su histórico lema político: “MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)”, escribió.
El tono actual contrasta con el que Trump había mostrado al inicio del conflicto, cuando todavía mencionaba la posibilidad de abrir negociaciones con Teherán.
Pero en los últimos días el discurso cambió radicalmente. Durante un acto en la Casa Blanca el jueves, el mandatario aseguró que los iraníes ya intentaron abrir un canal de diálogo, pero que para Washington “llegaron demasiado tarde”.
“Están llamando y preguntando cómo llegar a un acuerdo. Yo les dije: ‘Llegan un poco tarde’. Nosotros queremos pelear ahora más que ellos”, lanzó.
En una entrevista con la periodista Dana Bash, de CNN, Trump incluso comparó el escenario iraní con lo ocurrido recientemente en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Según el presidente, Washington ya logró establecer una relación fluida con Delcy Rodríguez, quien quedó al frente del poder.
“Va a funcionar muy fácilmente. Va a funcionar como funcionó en Venezuela. Tenemos una líder maravillosa allí y está haciendo un trabajo fantástico”, aseguró.
Del otro lado, el presidente iraní Masud Pezeshkian reconoció que varios países intentan mediar para frenar la guerra, pero dejó claro que Teherán no piensa ceder bajo presión.
“Estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no tenemos la menor duda en defender la dignidad y la autoridad de nuestro país”, afirmó en redes sociales.
Además, sostuvo que cualquier mediación debería dirigirse a quienes “encendieron el fuego de la confrontación”, en referencia a Estados Unidos e Israel.
Mientras el conflicto entra en su séptimo día, crece la preocupación internacional. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a los países involucrados a desescalar de inmediato la situación.
“Es necesario dar una oportunidad a la paz y pedir con claridad a las partes implicadas que den marcha atrás”, reclamó.
Pero por ahora, con Washington endureciendo su discurso y los bombardeos intensificándose en la región, la posibilidad de una salida negociada parece cada vez más lejana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí