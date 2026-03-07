Trump: “Cuba va a caer muy pronto”

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Vecinos de “La Rueda”, en Abasto, piden un puente sobre la ruta 2
Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
Golpearon a un juez con un ladrillo tras un juicio por jurados en Varela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Donald Trump volvió a sacudir el escenario internacional con una declaración que resonó con fuerza en Washington y La Habana. El presidente estadounidense aseguró que el gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel está cerca de su final.
“Cuba va a caer muy pronto. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, afirmó el mandatario, al referirse a la posibilidad de abrir negociaciones con el régimen comunista de la isla.
Según explicó, será el secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio, quien se encargue de explorar eventuales conversaciones con las autoridades de La Habana. “Quieren hacer un trato. Voy a poner a Marco allí y veremos cómo resulta”, sostuvo Trump.
Las declaraciones se producen en un contexto internacional extremadamente tenso. Estados Unidos e Israel llevan adelante una ofensiva militar contra Irán que ya atraviesa su séptimo día y que, según Washington, golpeó con dureza la estructura del poder iraní.
En ese marco, Trump sugirió que Cuba podría convertirse en el próximo escenario de presión geopolítica para la Casa Blanca.
“Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años”, afirmó el presidente en referencia al prolongado régimen comunista instaurado tras la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959.
LE PUEDE INTERESAR
Rusia le pasa mucha información a Irán para atacar a Estados Unidos
LE PUEDE INTERESAR
El oro de Venezuela se va para Estados Unidos
Un día antes, en una entrevista con el medio Politico, Trump había sido aún más directo: aseguró que la caída del gobierno cubano sería “la frutilla del pastel” tras el operativo que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.
El mandatario destacó además la relación “excelente” que, según él, mantiene ahora Washington con el gobierno interino en Caracas encabezado por Delcy Rodríguez, con el que Estados Unidos anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras décadas de tensiones.
Ese giro político también tuvo consecuencias para La Habana: el nuevo gobierno venezolano suspendió el suministro de petróleo a la isla, una medida que golpea directamente la ya debilitada economía cubana.
El bloqueo energético de hecho que enfrenta Cuba agrava una situación económica extremadamente delicada. Desde el 9 de enero no ha ingresado ningún petrolero al país, lo que ha intensificado los apagones y la escasez de combustible.
La crisis amenaza además al turismo, la segunda fuente de ingresos en divisas de la isla después de la exportación de servicios médicos.
En paralelo, medios estadounidenses informaron sobre contactos informales entre Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro. Según esos reportes, se trataría de conversaciones preliminares sobre posibles reformas económicas graduales en Cuba y una eventual flexibilización de las sanciones estadounidenses.
Un mensaje que sacude el tablero regional
Las declaraciones de Trump reavivan la tensión histórica entre Washington y La Habana, en un momento de profunda fragilidad económica y energética en la isla.
Mientras la Casa Blanca mantiene el foco militar en Oriente Medio, el mensaje del presidente estadounidense dejó una señal clara: Cuba vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia geopolítica de Washington en el continente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí