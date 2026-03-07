Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Otra amenaza

Trump: “Cuba va a caer muy pronto”

Trump: “Cuba va a caer muy pronto”

Miguel Díaz-Canel

7 de Marzo de 2026 | 01:04
Edición impresa

Donald Trump volvió a sacudir el escenario internacional con una declaración que resonó con fuerza en Washington y La Habana. El presidente estadounidense aseguró que el gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel está cerca de su final.

“Cuba va a caer muy pronto. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, afirmó el mandatario, al referirse a la posibilidad de abrir negociaciones con el régimen comunista de la isla.

Según explicó, será el secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio, quien se encargue de explorar eventuales conversaciones con las autoridades de La Habana. “Quieren hacer un trato. Voy a poner a Marco allí y veremos cómo resulta”, sostuvo Trump.

La isla, en la mira

Las declaraciones se producen en un contexto internacional extremadamente tenso. Estados Unidos e Israel llevan adelante una ofensiva militar contra Irán que ya atraviesa su séptimo día y que, según Washington, golpeó con dureza la estructura del poder iraní.

En ese marco, Trump sugirió que Cuba podría convertirse en el próximo escenario de presión geopolítica para la Casa Blanca.

“Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años”, afirmó el presidente en referencia al prolongado régimen comunista instaurado tras la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959.

LE PUEDE INTERESAR

Rusia le pasa mucha información a Irán para atacar a Estados Unidos

LE PUEDE INTERESAR

El oro de Venezuela se va para Estados Unidos

Un día antes, en una entrevista con el medio Politico, Trump había sido aún más directo: aseguró que la caída del gobierno cubano sería “la frutilla del pastel” tras el operativo que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

El mandatario destacó además la relación “excelente” que, según él, mantiene ahora Washington con el gobierno interino en Caracas encabezado por Delcy Rodríguez, con el que Estados Unidos anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras décadas de tensiones.

Ese giro político también tuvo consecuencias para La Habana: el nuevo gobierno venezolano suspendió el suministro de petróleo a la isla, una medida que golpea directamente la ya debilitada economía cubana.

Crisis energética

El bloqueo energético de hecho que enfrenta Cuba agrava una situación económica extremadamente delicada. Desde el 9 de enero no ha ingresado ningún petrolero al país, lo que ha intensificado los apagones y la escasez de combustible.

La crisis amenaza además al turismo, la segunda fuente de ingresos en divisas de la isla después de la exportación de servicios médicos.

En paralelo, medios estadounidenses informaron sobre contactos informales entre Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro. Según esos reportes, se trataría de conversaciones preliminares sobre posibles reformas económicas graduales en Cuba y una eventual flexibilización de las sanciones estadounidenses.

Un mensaje que sacude el tablero regional

Las declaraciones de Trump reavivan la tensión histórica entre Washington y La Habana, en un momento de profunda fragilidad económica y energética en la isla.

Mientras la Casa Blanca mantiene el foco militar en Oriente Medio, el mensaje del presidente estadounidense dejó una señal clara: Cuba vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia geopolítica de Washington en el continente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia

Inquietud por una toma debajo de un puente

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Miramón no llega al partido ante Banfield

Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló

Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
Últimas noticias de El Mundo

Rendición o nada: el ultimátum de Trump a Irán

Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra

Rusia le pasa mucha información a Irán para atacar a Estados Unidos

El oro de Venezuela se va para Estados Unidos
Policiales
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
El falso hijo de Maradona terminó preso en La Plata
Información General
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Miramón no llega al partido ante Banfield
Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira
Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso
Coudet suma un hombre de confianza a su staff
La recuperación de los tocados, un tema central

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla