Trump: “Cuba va a caer muy pronto”

Donald Trump volvió a sacudir el escenario internacional con una declaración que resonó con fuerza en Washington y La Habana. El presidente estadounidense aseguró que el gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel está cerca de su final.

“Cuba va a caer muy pronto. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, afirmó el mandatario, al referirse a la posibilidad de abrir negociaciones con el régimen comunista de la isla.

Según explicó, será el secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio, quien se encargue de explorar eventuales conversaciones con las autoridades de La Habana. “Quieren hacer un trato. Voy a poner a Marco allí y veremos cómo resulta”, sostuvo Trump.

La isla, en la mira

Las declaraciones se producen en un contexto internacional extremadamente tenso. Estados Unidos e Israel llevan adelante una ofensiva militar contra Irán que ya atraviesa su séptimo día y que, según Washington, golpeó con dureza la estructura del poder iraní.

En ese marco, Trump sugirió que Cuba podría convertirse en el próximo escenario de presión geopolítica para la Casa Blanca.

“Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años”, afirmó el presidente en referencia al prolongado régimen comunista instaurado tras la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959.

Un día antes, en una entrevista con el medio Politico, Trump había sido aún más directo: aseguró que la caída del gobierno cubano sería “la frutilla del pastel” tras el operativo que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

El mandatario destacó además la relación “excelente” que, según él, mantiene ahora Washington con el gobierno interino en Caracas encabezado por Delcy Rodríguez, con el que Estados Unidos anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras décadas de tensiones.

Ese giro político también tuvo consecuencias para La Habana: el nuevo gobierno venezolano suspendió el suministro de petróleo a la isla, una medida que golpea directamente la ya debilitada economía cubana.

Crisis energética

El bloqueo energético de hecho que enfrenta Cuba agrava una situación económica extremadamente delicada. Desde el 9 de enero no ha ingresado ningún petrolero al país, lo que ha intensificado los apagones y la escasez de combustible.

La crisis amenaza además al turismo, la segunda fuente de ingresos en divisas de la isla después de la exportación de servicios médicos.

En paralelo, medios estadounidenses informaron sobre contactos informales entre Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro. Según esos reportes, se trataría de conversaciones preliminares sobre posibles reformas económicas graduales en Cuba y una eventual flexibilización de las sanciones estadounidenses.

Un mensaje que sacude el tablero regional

Las declaraciones de Trump reavivan la tensión histórica entre Washington y La Habana, en un momento de profunda fragilidad económica y energética en la isla.

Mientras la Casa Blanca mantiene el foco militar en Oriente Medio, el mensaje del presidente estadounidense dejó una señal clara: Cuba vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia geopolítica de Washington en el continente.