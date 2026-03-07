Rusia le pasa mucha información a Irán para atacar a Estados Unidos

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
La guerra en Medio Oriente suma un actor inesperado y explosivo. Rusia habría proporcionado a Irán información sensible que podría ayudar a las fuerzas iraníes a localizar y atacar activos militares de Estados Unidos en la región, según revelaron funcionarios familiarizados con informes de inteligencia estadounidense.
Los datos incluirían la ubicación de buques de guerra, aeronaves y otros objetivos estratégicos de Washington desplegados en la zona de conflicto. Aunque la inteligencia norteamericana no detectó que Moscú esté dando instrucciones directas sobre cómo usar esa información, el simple intercambio marca la primera señal de un involucramiento ruso en el enfrentamiento que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán hace apenas una semana.
La revelación fue publicada por el diario The Washington Post, que citó a tres funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.
Según las fuentes, desde el inicio de la guerra Rusia ha compartido con Teherán datos sobre posiciones de activos militares estadounidenses en Medio Oriente. Esto incluiría información sobre buques de guerra, aeronaves y otras instalaciones clave. “Parece que es un esfuerzo bastante amplio”, señaló uno de los funcionarios citados en el informe.
De confirmarse, la maniobra implicaría que uno de los principales competidores estratégicos de Washington en materia nuclear está participando indirectamente en el conflicto, elevando el riesgo de que la guerra se transforme en un enfrentamiento global.
La Casa Blanca buscó restarle dramatismo a la información. La portavoz presidencial Karoline Leavitt aseguró que, incluso si existiera cooperación entre Moscú y Teherán, eso no está cambiando el rumbo de las operaciones militares.
El oro de Venezuela se va para Estados Unidos
Wall Street cerró a la baja, afectada por el petróleo
“Claramente no está marcando ninguna diferencia porque los estamos diezmando por completo”, afirmó.
Leavitt evitó confirmar si el presidente Donald Trump habló con el mandatario ruso Vladímir Putin sobre el supuesto intercambio de inteligencia o si Washington planea tomar represalias.
Desde Moscú, el Kremlin se mostró cauteloso. El portavoz presidencial Dmitri Peskov confirmó que Rusia mantiene diálogo con Irán, aunque evitó responder directamente si se compartió inteligencia o asistencia militar.
“Estamos en diálogo con la parte iraní, con representantes del liderazgo iraní, y sin duda continuaremos este diálogo”, se limitó a decir.
La embajada rusa en Washington tampoco respondió a los pedidos de comentarios realizados por la prensa estadounidense.
Analistas internacionales advierten que el verdadero alcance de la guerra dependerá del rol que adopten potencias como Rusia y China.
Mientras Moscú permanece empantanado militarmente en Ucrania y difícilmente intervenga de forma directa contra Estados Unidos, Beijing apuesta a preservar la estabilidad internacional mientras observa cómo Washington se involucra cada vez más en el conflicto.
Sin embargo, la cooperación de inteligencia entre Rusia e Irán podría cambiar el equilibrio militar en la región.
En paralelo, el enfrentamiento sigue escalando. Irán ha lanzado miles de drones de ataque y cientos de misiles contra objetivos estadounidenses, mientras la campaña conjunta de Estados Unidos e Israel ya golpeó más de 2.000 blancos dentro de territorio iraní, incluyendo bases de misiles, activos navales y centros de poder del régimen.
El domingo, un ataque con drones iraníes contra una base en Kuwait dejó seis soldados estadounidenses muertos y varios heridos.
Aun así, desde Washington insisten en que la balanza se inclina a su favor.
“El régimen iraní está siendo absolutamente aplastado”, afirmó una portavoz de la Casa Blanca, que aseguró que la capacidad militar de Teherán se debilita día tras día.
