Se complican los planes del Gobierno, que deberá seguir comprando gas

La escalada en la guerra de Medio Oriente tiene un fuerte impacto en los precios de la energía, con el petróleo en máximos para los últimos dos años y medio y el gas también en alza.

La situación tiene en vilo al mundo y en la Argentina tiene dos miradas bien contrapuestas. Por un lado, puede allanar el camino para un alza en las exportaciones petroleras. Pero también le pone presión a los precios internos de los combustibles. A la vez, complica uno de los planes del Gobierno: el de correrse -por primera vez desde 2008- de las compras de gas por barco (GNL) que aun el país necesita para garantizar el insumo en invierno, y dejarlo en manos de un privado, según TN.

Hace un mes, la Secretaría de Energía habilitó a la estatal Enarsa, hasta ahora a cargo de las importaciones de gas por barco, el llamado a una licitación para que los privados ofertaran por ese negocio.

La intención oficial es que haya un operador privado que hasta 2027 sea el encargado de la importación, regasificación y comercialización de GNL.

El plan oficial se mantiene en marcha pese a que los precios son más caros que hace un mes y la incertidumbre por la extensión del conflicto bélico hace prever mayores presiones alcistas.

En plena escalada de los valores internacionales -con un salto en el precio del GNL de 45%- como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, Enarsa publicó el 4 de marzo los pliegos para ese concurso nacional e internacional. La apertura de sobres está prevista para el 6 de abril.

En la industria evaluaban por estas horas las condiciones de la licitación, aunque se prevé que haya varios interesados para postularse en el proceso abierto. Una de las dudas pasa por a qué precio se podrá comprar el GNL, en medio de la tensión internacional, y a cuánto se podrá vender en el país.

La importación de gas por barco, con mayor precio que el producto local y que en parte era subsidiado por el Estado, se realiza sobre todo en los meses más fríos para garantizar suficiente oferta en momentos de alta demanda. La clave es evitar cortes, sobre todo en estaciones de GNC y algunas industrias, que tienen contratos interrumpible como sucedió en mayo y julio de 2024.

Aunque todavía se requiere comprar gas por barco.