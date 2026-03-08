El papa León XIV pidió erradicar la violencia de género y reclamó la paz en Medio Oriente

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el papa León XIV volvió a pronunciarse sobre dos temas que consideró urgentes para la comunidad internacional: la violencia contra las mujeres y los conflictos armados en Medio Oriente. El pontífice pidió avanzar hacia una cultura de respeto y, al mismo tiempo, llamó a detener la escalada militar que mantiene en tensión a varios países de la región.

Durante un mensaje difundido por el Vaticano, el líder de la Iglesia católica expresó su preocupación por el crecimiento de los casos de violencia de género y pidió redoblar los esfuerzos para erradicar este fenómeno. En ese sentido, remarcó la necesidad de denunciar estos hechos y de fortalecer una cultura social que promueva el respeto y la igualdad.

El pontífice sostuvo que las mujeres no deben enfrentar en soledad este problema y que la sociedad en su conjunto, incluidas las instituciones educativas y religiosas, debe involucrarse activamente para prevenir este tipo de agresiones y acompañar a las víctimas.

En paralelo, León XIV volvió a referirse al complejo escenario internacional, especialmente a la escalada de violencia en Medio Oriente. En ese contexto, pidió frenar los bombardeos y retomar el camino del diálogo diplomático para evitar una crisis mayor.

El Papa advirtió que el aumento de los enfrentamientos y las represalias militares podría derivar en una tragedia de grandes proporciones si no se detiene la espiral de violencia. Por eso instó a las partes involucradas a asumir una responsabilidad moral y apostar por negociaciones que permitan descomprimir el conflicto.

El llamado del pontífice se da en medio de una creciente tensión regional tras los ataques y contraataques registrados en los últimos días, una situación que genera preocupación en distintos sectores de la comunidad internacional.

Desde el Vaticano insistieron en que la paz y la estabilidad no pueden construirse a través de la violencia ni de las amenazas, sino mediante el diálogo y la cooperación entre los pueblos.