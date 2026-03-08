Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

El papa León XIV pidió erradicar la violencia de género y reclamó la paz en Medio Oriente

El pontífice hizo un llamado a la comunidad internacional para promover una cultura de respeto hacia las mujeres y advirtió sobre los riesgos de la escalada bélica en la región

El papa León XIV pidió erradicar la violencia de género y reclamó la paz en Medio Oriente
8 de Marzo de 2026 | 12:33

Escuchar esta nota

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el papa León XIV volvió a pronunciarse sobre dos temas que consideró urgentes para la comunidad internacional: la violencia contra las mujeres y los conflictos armados en Medio Oriente. El pontífice pidió avanzar hacia una cultura de respeto y, al mismo tiempo, llamó a detener la escalada militar que mantiene en tensión a varios países de la región.

Durante un mensaje difundido por el Vaticano, el líder de la Iglesia católica expresó su preocupación por el crecimiento de los casos de violencia de género y pidió redoblar los esfuerzos para erradicar este fenómeno. En ese sentido, remarcó la necesidad de denunciar estos hechos y de fortalecer una cultura social que promueva el respeto y la igualdad.

El pontífice sostuvo que las mujeres no deben enfrentar en soledad este problema y que la sociedad en su conjunto, incluidas las instituciones educativas y religiosas, debe involucrarse activamente para prevenir este tipo de agresiones y acompañar a las víctimas.

En paralelo, León XIV volvió a referirse al complejo escenario internacional, especialmente a la escalada de violencia en Medio Oriente. En ese contexto, pidió frenar los bombardeos y retomar el camino del diálogo diplomático para evitar una crisis mayor.

El Papa advirtió que el aumento de los enfrentamientos y las represalias militares podría derivar en una tragedia de grandes proporciones si no se detiene la espiral de violencia. Por eso instó a las partes involucradas a asumir una responsabilidad moral y apostar por negociaciones que permitan descomprimir el conflicto.

El llamado del pontífice se da en medio de una creciente tensión regional tras los ataques y contraataques registrados en los últimos días, una situación que genera preocupación en distintos sectores de la comunidad internacional.

LE PUEDE INTERESAR

Irán: historia milenaria, identidad persa y poder religioso en el centro de la geopolítica

LE PUEDE INTERESAR

Mujeres en Irán: entre la educación, las restricciones legales y una creciente resistencia social

Desde el Vaticano insistieron en que la paz y la estabilidad no pueden construirse a través de la violencia ni de las amenazas, sino mediante el diálogo y la cooperación entre los pueblos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas

VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos

Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos

Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca

Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región

Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante

El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
Últimas noticias de El Mundo

Irán: historia milenaria, identidad persa y poder religioso en el centro de la geopolítica

Mujeres en Irán: entre la educación, las restricciones legales y una creciente resistencia social

Se intensifican los bombardeos sobre Irán

Trump recibió los restos de soldados muertos en la guerra contra Irán
Información General
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Deportes
La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante
Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
Policiales
Tragedia en la Autopista: quién era el motociclista que murió tras chocar contra el separador central
VIDEO. Otra vez violencia a la salida del boliche: corridas, piñas y patadas en pleno centro de La Plata
Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla