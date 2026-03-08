Tragedia en la Autopista: murió un motociclista tras chocar contra el separador central

Una nueva tragedia vial sacudió a la región durante la jornada de este domingo, luego de que un joven motociclista perdiera la vida en un violento accidente ocurrido sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura del kilómetro 45,3, en jurisdicción de la localidad de Ensenada.

De acuerdo al parte oficial de la policía vial que accedió EL DÍA, el siniestro se produjo en el sentido descendente hacia La Plata, cuando una motocicleta Yamaha YBR 150 impactó contra el separador central de la traza por causas que aún se intentan establecer. Tras el impacto, el conductor cayó violentamente sobre la cinta asfáltica y sufrió heridas de extrema gravedad.

Al lugar acudió una ambulancia del servicio de emergencias, cuyo personal médico constató el fallecimiento del motociclista en el lugar. En tanto, efectivos policiales preservaron la escena a la espera del arribo de Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho.

Según indicaron fuentes oficiales, no habría intervención de terceros, ya que registros del centro de monitoreo señalaron que el rodado colisionó directamente contra el separador de la autopista. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata.

Como consecuencia del operativo policial y pericial, uno de los tres carriles quedó parcialmente obstruido, por lo que el tránsito circuló con intensidad por el carril lento y la banquina externa mientras se desarrollaban las tareas en el lugar.

Con este trágico episodio, ya son 12 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va de 2026 en toda la región conformada por La Plata, Berisso y Ensenada. La cifra vuelve a encender las alarmas por la problemática de la siniestralidad vial en el área metropolitana, donde distintos organismos y especialistas insisten en la necesidad de reforzar la prevención, los controles y la concientización para evitar nuevas tragedias en las calles y rutas de la región.