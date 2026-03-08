Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Choque y milagro en La Plata: un auto y un colectivo protagonizaron un impactante accidente

8 de Marzo de 2026 | 15:33

Este domingo por la tarde, un brutal accidente tuvo lugar en la avenida 13 a la altura de la calle 37, cuando un colectivo y un auto protagonizaron un impactante choque. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó sobre una de las veredas y de milagro no embistió a ningún transeúnte.

Apenas unos minutos antes de las 15 horas, el incidente vial, que es materia de investigación para los peritos, generó una enorme conmoción en el lugar. El estruendo que provocó la violencia del impacto encendió las alarmas de los frentistas y de las personas que transitaban por la zona. 

En base a las primeras informaciones, el micro circulaba por la avenida sentido a la Ciudad y colisionó al auto, que cruzaba dicha arteria por la calle 37 en la parte derecha. El choque fue de tal magnitud que el auto marca Chevrolet modelo Onix color gris derribó el nomenclador apostado sobre la esquina.

Asimismo, se supo que el conductor presentaba heridas superficiales en la cabeza y recibía las primeras asistencias por parte de los testigos.  

A una cuadra, otro brutal choque de madrugada

El hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo, cuando un conductor circulaba alcoholizado a bordo de un auto y a una velocidad considerable perdió el control de forma repentina y chocó de atrás a otro que se encontraba estacionado en la avenida 13 entre 35 y 36. Según se pudo conocer, tras el impacto, el responsable no detuvo su marcha para hacerse cargo de los daños e intentó continuar la marcha en un claro acto de evasión, pero fue alcanzado por efectivos policiales.

Sin embargo, el rápido aviso de los testigos y el seguimiento a través del sistema de monitoreo urbano permitieron que la policía interceptara al sospechoso rápidamente. Los efectivos de seguridad procedieron a realizar el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo que confirmó el estado de embriaguez del sujeto.

