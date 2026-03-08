Otra vez violencia a la salida del boliche: corridas, piñas y patadas en pleno centro de La Plata

Un nuevo episodio de violencia se registró en la madrugada de este domingo a la salida de un reconocido boliche ubicado en la esquina de 7 y 49, en pleno centro de la ciudad. La situación incluyó corridas, golpes y patadas entre varios jóvenes, y quedó registrada en video por un testigo que presenció la escena.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana, cuando decenas de personas comenzaban a retirarse del local nocturno. En ese contexto, un grupo de jóvenes inició una pelea que rápidamente escaló en intensidad, generando empujones, trompadas y persecuciones sobre la vereda y parte de la calle.

Las imágenes, captadas por un testigo con su teléfono celular, muestran momentos de gran tensión, con varios involucrados intercambiando golpes mientras otros intentan separarlos o se alejan del lugar para evitar quedar en medio del conflicto.

La violenta secuencia volvió a encender las preocupaciones por los disturbios que suelen registrarse a la salida de los boliches del centro platense, especialmente durante la madrugada de los fines de semana, cuando se concentran grandes cantidades de jóvenes en la zona.

Hasta el momento no trascendió si hubo heridos de gravedad ni intervenciones policiales inmediatas, aunque el video comenzó a circular en redes sociales y refleja una vez más el clima de descontrol que, en ocasiones, se vive al cierre de los locales bailables en el centro de la ciudad.