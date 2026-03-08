Amalia Granata recordó su noche con Robbie Williams y se sinceró ante Mirtha Legrand

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
La diputada santafesina estuvo como invitada en el programa de la conductora y volvió a contar cómo fue su encuentro con el cantante en 2004
Escuchar esta nota
La presencia de Amalia Granata en la mesa de Mirtha Legrand dejó uno de los momentos más comentados del programa cuando la diputada recordó la noche que pasó con el cantante británico Robbie Williams, un episodio que ocurrió en 2004 y que durante años fue parte de la farándula argentina.
Durante la charla, Granata relató cómo conoció al artista cuando él visitó la Argentina para participar en televisión. Según contó, el encuentro se produjo en el lobby de un hotel, donde ella estaba esperando a un amigo que trabajaba en el canal. Allí comenzaron a conversar y, según describió con humor, la situación terminó en un encuentro íntimo.
La legisladora recordó que la química entre ambos fue inmediata y que todo ocurrió de manera espontánea. “Nos pusimos a hablar y pasó lo que pasa entre adultos cuando hay conexión”, relató entre risas.
Sin embargo, la anécdota no terminó ahí. Granata también contó que tiempo después volvió a encontrarse con el músico en Estados Unidos, donde incluso visitó su casa en Beverly Hills. Ese reencuentro generó sorpresa entre los invitados de la mesa y motivó varias preguntas de la conductora.
Pero el dato que más llamó la atención fue otro. La exmodelo reveló que nunca llegó a mantener una conversación fluida en inglés con el cantante, lo que provocó la reacción inmediata de Legrand y del resto de los comensales.
Asimismo, confesó cuál fue la reacción del birtánico que la descolocó y por la cual prefirió alejarse: "Yo digo, bueno, ahora me va a mandar con un guardaespaldas y chofer hasta Retiro y eso no pasó. Nos dimos un beso, nos pasamos los mails y yo salí. Me acompañaron hasta la puerta y besito. Yo iba contando la plata justa y tenía que volverme a Rosario”, contó.
Así, entre risas y comentarios, la historia volvió a instalar un episodio que marcó un antes y un después en la exposición mediática de Granata, ya que el romance con el artista internacional la convirtió en una de las figuras más comentadas del espectáculo argentino en aquellos años.
