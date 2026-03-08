El mensaje de Colapinto tras el estreno en el GP de Australia: "Vamos que recién empieza"

8M: las cifras registradas de femicidios y los casos de violencia denunciados en La Plata
El piloto argentino Franco Colapinto se mostró optimista tras su decimocuarto puesto con Alpine en el Gran Premio de Australia y aseguró que van a mejorar para la próxima fecha en China.
"BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos.. vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos.. VAMOS Q RECIÉN EMPIEZA! nos vemos la semana q viene en China", expresó el pilarense en su cuenta de Instagram.
Colapinto finalizó su primera cita de la temporada en el Gran Premio de Australia, en el que una sanción de stop-and-go lo obligó a largar desde el fondo de la parrilla y condicionó su estrategia durante gran parte de la carrera.
A pesar de ese contratiempo, el pilarense logró finalizar en el puesto 14 y valoró el resultado tras una competencia que definió como “larga y difícil".
Sobre la penalización que marcó su carrera, Colapinto expresó su sorpresa y consideró excesiva la decisión de los comisarios: “Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo lo que pasó. Son cosas para trabajar y mejorar”, señaló.
Russell, Antonelli y Leclerc, los tres pilotos que se subieron al podio, quedaron atónitos al ver los reflejos del piloto argentino en la largada del GP de Australia. Colapinto realizó una maniobra excepcional en la largada que evitó un accidente y permitió el desarrollo normal de la carrera inaugural
We all had the same response to Franco's impressive reactions at the start! 🤯 #F1 #AusGP pic.twitter.com/PvSfBv7HDe— Formula 1 (@F1) March 8, 2026
Colapinto resumió su reacción: “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”, y detalló que aunque logró permanecer en competencia, la situación le costó algunos segundos y un descenso hasta la decimosexta posición en los primeros metros de la prueba.
