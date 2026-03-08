Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El mensaje de Colapinto tras el estreno en el GP de Australia: "Vamos que recién empieza"

El mensaje de Colapinto tras el estreno en el GP de Australia: "Vamos que recién empieza"

ap

8 de Marzo de 2026 | 17:30

Escuchar esta nota

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró optimista tras su decimocuarto puesto con Alpine en el Gran Premio de Australia y aseguró que van a mejorar para la próxima fecha en China.

"BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos.. vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos.. VAMOS Q RECIÉN EMPIEZA! nos vemos la semana q viene en China", expresó el pilarense en su cuenta de Instagram.

Colapinto finalizó su primera cita de la temporada en el Gran Premio de Australia, en el que una sanción de stop-and-go lo obligó a largar desde el fondo de la parrilla y condicionó su estrategia durante gran parte de la carrera.

A pesar de ese contratiempo, el pilarense logró finalizar en el puesto 14 y valoró el resultado tras una competencia que definió como “larga y difícil".

Sobre la penalización que marcó su carrera, Colapinto expresó su sorpresa y consideró excesiva la decisión de los comisarios: “Un stop and go es una locura. Creo que el equipo tocó el auto cuando faltaban 15 segundos para largar, pero todavía no hablé bien con ellos ni entendí del todo lo que pasó. Son cosas para trabajar y mejorar”, señaló.

La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo

La reacción de los rivales al volantazo de Colapinto 

Russell, Antonelli y Leclerc, los tres pilotos que se subieron al podio, quedaron atónitos al ver los reflejos del piloto argentino en la largada del GP de Australia. Colapinto realizó una maniobra excepcional en la largada que evitó un accidente y permitió el desarrollo normal de la carrera inaugural

Colapinto resumió su reacción: “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”, y detalló que aunque logró permanecer en competencia, la situación le costó algunos segundos y un descenso hasta la decimosexta posición en los primeros metros de la prueba.

 

