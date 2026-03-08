Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace más de dos décadas

La conductora recordó el episodio que marcó el distanciamiento con la actriz. Según contó, todo comenzó con una pregunta sobre un supuesto embarazo que nunca fue confirmada

Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace más de dos décadas
8 de Marzo de 2026 | 11:19

Escuchar esta nota

La conductora Mirtha Legrand sorprendió al contar al aire el origen de su distanciamiento con la actriz Andrea del Boca, con quien asegura que no mantiene contacto desde hace 25 años. La revelación surgió durante una charla en su programa, "La Noche de Mirtha", donde recordó el episodio que provocó el quiebre entre ambas figuras del espectáculo.

Según relató la histórica conductora, el conflicto se originó cuando Del Boca fue invitada a su ciclo televisivo y ella le hizo un comentario que no cayó bien. “Nunca más me habló porque yo dije que estaba embarazada”, recordó Legrand al explicar el motivo del alejamiento.

La diva contó que había escuchado esa información la noche anterior en la radio y que, cuando la actriz llegó al estudio, la felicitó sin imaginar que el dato no había sido confirmado públicamente. El comentario generó incomodidad y, según su versión, marcó el comienzo del distanciamiento.

Con el paso de los años, Legrand aseguró que intentó acercarse nuevamente. Incluso recordó un momento particularmente sensible en el que coincidieron en un funeral. Allí decidió saludarla con la intención de recomponer el vínculo, aunque el gesto no tuvo la respuesta que esperaba.

El episodio quedó como una de las tantas anécdotas que marcaron la extensa carrera televisiva de la conductora, que lleva décadas al frente de sus históricos almuerzos y cenas. Mientras tanto, el cruce con Del Boca sigue siendo uno de los conflictos más recordados de la farándula local.

A pesar del tiempo transcurrido, Legrand volvió a mencionar la historia con naturalidad y dejó en claro que el malentendido ocurrió a partir de un comentario que creyó inocente, pero que terminó generando una distancia que ya lleva más de 25 años.

LE PUEDE INTERESAR

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

El 8M en la pantalla: las mujeres ganan premios y representación, pero la batalla continúa
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas

VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos

Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos

Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca

Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región

Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante

El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
Últimas noticias de Espectáculos

Amalia Granata recordó su noche con Robbie Williams y se asinceró ante Mirtha Legrand

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

El 8M en la pantalla: las mujeres ganan premios y representación, pero la batalla continúa

Cine y paranoia: una nueva ola de películas retrata un clima de época
Deportes
La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante
Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
La Ciudad
Médicos en alerta: denuncian una "profunda crisis" y exigen recomposición salarial
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 8 de marzo
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Policiales
Tragedia en la Autopista: quién era el motociclista que murió tras chocar contra el separador central
VIDEO. Otra vez violencia a la salida del boliche: corridas, piñas y patadas en pleno centro de La Plata
Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista
Información General
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla