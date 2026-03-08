Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace más de dos décadas

La conductora Mirtha Legrand sorprendió al contar al aire el origen de su distanciamiento con la actriz Andrea del Boca, con quien asegura que no mantiene contacto desde hace 25 años. La revelación surgió durante una charla en su programa, "La Noche de Mirtha", donde recordó el episodio que provocó el quiebre entre ambas figuras del espectáculo.

Según relató la histórica conductora, el conflicto se originó cuando Del Boca fue invitada a su ciclo televisivo y ella le hizo un comentario que no cayó bien. “Nunca más me habló porque yo dije que estaba embarazada”, recordó Legrand al explicar el motivo del alejamiento.

La diva contó que había escuchado esa información la noche anterior en la radio y que, cuando la actriz llegó al estudio, la felicitó sin imaginar que el dato no había sido confirmado públicamente. El comentario generó incomodidad y, según su versión, marcó el comienzo del distanciamiento.

Con el paso de los años, Legrand aseguró que intentó acercarse nuevamente. Incluso recordó un momento particularmente sensible en el que coincidieron en un funeral. Allí decidió saludarla con la intención de recomponer el vínculo, aunque el gesto no tuvo la respuesta que esperaba.

El episodio quedó como una de las tantas anécdotas que marcaron la extensa carrera televisiva de la conductora, que lleva décadas al frente de sus históricos almuerzos y cenas. Mientras tanto, el cruce con Del Boca sigue siendo uno de los conflictos más recordados de la farándula local.

A pesar del tiempo transcurrido, Legrand volvió a mencionar la historia con naturalidad y dejó en claro que el malentendido ocurrió a partir de un comentario que creyó inocente, pero que terminó generando una distancia que ya lleva más de 25 años.