Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Tragedia en la Autopista: quién era el motociclista que murió tras chocar contra el separador central
El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Jóvenes platenses que viven con sus padres: entre la crisis, la presión y la convivencia
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo
VIDEO. Otra vez violencia a la salida del boliche: corridas, piñas y patadas en pleno centro de La Plata
El papa León XIV pidió erradicar la violencia de género y reclamó la paz en Medio Oriente
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
El Gobierno tildó de “estafa” al feminismo institucional en un polémico video
Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace más de dos décadas
La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única
Médicos en alerta: denuncian una "profunda crisis" y exigen recomposición salarial
Amalia Granata recordó su noche con Robbie Williams y se asinceró ante Mirtha Legrand
Yacoub Real Estate & Developers inauguró una nueva sucursal en CABA y refuerza su plan de expansión
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Covid: por qué no hay que olvidar las lecciones aprendidas en pandemia
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 8 de marzo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La conductora recordó el episodio que marcó el distanciamiento con la actriz. Según contó, todo comenzó con una pregunta sobre un supuesto embarazo que nunca fue confirmada
Escuchar esta nota
La conductora Mirtha Legrand sorprendió al contar al aire el origen de su distanciamiento con la actriz Andrea del Boca, con quien asegura que no mantiene contacto desde hace 25 años. La revelación surgió durante una charla en su programa, "La Noche de Mirtha", donde recordó el episodio que provocó el quiebre entre ambas figuras del espectáculo.
Según relató la histórica conductora, el conflicto se originó cuando Del Boca fue invitada a su ciclo televisivo y ella le hizo un comentario que no cayó bien. “Nunca más me habló porque yo dije que estaba embarazada”, recordó Legrand al explicar el motivo del alejamiento.
La diva contó que había escuchado esa información la noche anterior en la radio y que, cuando la actriz llegó al estudio, la felicitó sin imaginar que el dato no había sido confirmado públicamente. El comentario generó incomodidad y, según su versión, marcó el comienzo del distanciamiento.
Con el paso de los años, Legrand aseguró que intentó acercarse nuevamente. Incluso recordó un momento particularmente sensible en el que coincidieron en un funeral. Allí decidió saludarla con la intención de recomponer el vínculo, aunque el gesto no tuvo la respuesta que esperaba.
El episodio quedó como una de las tantas anécdotas que marcaron la extensa carrera televisiva de la conductora, que lleva décadas al frente de sus históricos almuerzos y cenas. Mientras tanto, el cruce con Del Boca sigue siendo uno de los conflictos más recordados de la farándula local.
A pesar del tiempo transcurrido, Legrand volvió a mencionar la historia con naturalidad y dejó en claro que el malentendido ocurrió a partir de un comentario que creyó inocente, pero que terminó generando una distancia que ya lleva más de 25 años.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí