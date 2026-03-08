Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El Gobierno tildó de “estafa” al feminismo institucional en un polémico video

A través de un mensaje oficial, la Casa Rosada cuestionó el rol del antiguo Ministerio de la Mujer y denunció el uso de fondos públicos con fines ideológicos.

El Gobierno tildó de “estafa” al feminismo institucional en un polémico video
8 de Marzo de 2026 | 13:04

Escuchar esta nota

Este 8 de marzo, el Gobierno Nacional conmemoró el Día de la Mujer con una pieza audiovisual que presenta una crítica contundente hacia la institucionalización del feminismo en Argentina, argumentando que el antiguo Ministerio de la Mujer funcionó como una herramienta de corrupción política en lugar de resolver problemas reales. 

Según el mensaje oficial, durante décadas una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política, marcando el año 2019 como el inicio de una etapa de malversación. 

“Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”, sentencia el video, que describe a las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado como un negocio que benefició únicamente a una pequeña élite militante mientras la pobreza y la inseguridad crecían en todo el país.

Según se pudo saber, el relato gubernamental sostiene que, mientras la agenda ideológica se expandía, el esfuerzo de las mujeres argentinas valía cada vez menos debido a la inflación y a la falta de soluciones concretas. Ante este diagnóstico, la administración actual propone un cambio de paradigma basado en la libertad económica y la igualdad ante la ley como los únicos motores verdaderos para el desarrollo de la ciudadanía.

“Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables”, afirma la locución, vinculando directamente la estabilidad financiera con la protección efectiva de las mujeres, lejos de la burocracia estatal previa.

El propósito final del mensaje es ratificar el desmantelamiento de las estructuras políticas que el oficialismo considera inútiles para priorizar un modelo de mérito individual y seguridad.

El Gobierno sostiene que el verdadero homenaje no consiste en multiplicar oficinas públicas, sino en construir un país donde cada argentina pueda progresar gracias a su propio esfuerzo en un entorno de libertad.

“El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados”, concluye el video, cerrando una jornada marcada por el fuerte contraste ideológico entre la visión del Ejecutivo y las consignas tradicionales del movimiento feminista en la Argentina.

