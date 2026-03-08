"A mi no me van a llevar puesto": Javier Milei arremetió contra la oposición y los empresarios

El presidente Javier Milei se refirió a su discurso de apertura de las sesiones ordinarias y apuntó contra el kirchnerismo: “A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con (Mauricio) Macri, yo no me voy a dejar amedrentar por delincuentes chorros y asesinos”, agregó.

En declaraciones en una entrevista televisiva, aseguró que los bloques opositores “detestan el orden espontáneo” y sostuvo que fueron ellos quienes comenzaron “con las agresiones”. Asimismo, indicó que “no había nada planificado” porque no puede premeditar las respuestas “de sus enemigos políticos”.

“Yo no empecé con las agresiones, empezaron los 100 cavernícolas que no sólo son ignorantes, sino maleducados y violentos. Al presidente (Mauricio) Macri, a quien yo quiero y respeto se lo llevaron puesto a pesar de tener el manual de la perfección. Yo no tengo problemas de lidiar ni con las formas ni con el contenido. Hay personas muy básicas, como otros periodistas, que no pueden discutir el contenido del discurso y se detienen en las formas”, manifestó a La Nación+.

En esa línea, profundizó: "Yo tengo un perfil más gladiador. Al kirchnerismo no le regalo un milímetro. Me parece triste estar discutiendo las formas. No me voy a dejar pisotear por los que destruyeron la Argentina". Luego, al arremeter contra empresarios, tildó a Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca de "prebendarios y extorsionadores", que también acusó de haber operado contra su Gobierno.

Sobre el caso de Fate, explicó: “Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Comparto su dolor. He estado desempleado. Sé el sufrimiento y el dolor”. Y añadió: "Fate tenía problemas hace muchos años, era una práctica tradicional de apretar gobiernos con que si no le subían la protección para Fate y Aluar, tiraba a la gente a la calle. ¿Cree que no llamó antes para decir que iba a tirar a la gente a la calle? A mí no, pero sí a gente del Gobierno".

La llegada de Mahiques y la investigación sobre AFA

En diálogo con La Nación +, Javier Milei se refirió a la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y desestimó que vayan a favorecer a dirigentes de la AFA. "Es falso que Mahiques tenga vínculos con la AFA. Es falso que vaya a salvar a Claudio ‘Chiqui’ Tapia o a Pablo Toviggino”, afirmó y luego sentenció: "si son culpables, que paguen".

"No tengo interés ni facultades para salvar a la AFA ni a nadie. No hay ningún interés mío en hacerlo", aseguró. Luego, al referirse al nuevo ministro, aseguró: "Mahiques es una persona con mucha experiencia. Tiene mucho trabajo en la función pública en la justicia. Es alguien que entiende y que está en condiciones de hacer frente a un ministro tan importante como el de Justicia. Lo elegí porque sabe cómo funciona el sistema. Conoce la dinámica del sector judicial. Necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender".