Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

"A mi no me van a llevar puesto": Javier Milei arremetió contra la oposición y los empresarios

"A mi no me van a llevar puesto": Javier Milei arremetió contra la oposición y los empresarios
8 de Marzo de 2026 | 21:09

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei se refirió a su discurso de apertura de las sesiones ordinarias y apuntó contra el kirchnerismo: “A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con (Mauricio) Macri, yo no me voy a dejar amedrentar por delincuentes chorros y asesinos”, agregó.

En declaraciones en una entrevista televisiva, aseguró que los bloques opositores “detestan el orden espontáneo” y sostuvo que fueron ellos quienes comenzaron “con las agresiones”. Asimismo, indicó que “no había nada planificado” porque no puede premeditar las respuestas “de sus enemigos políticos”.

“Yo no empecé con las agresiones, empezaron los 100 cavernícolas que no sólo son ignorantes, sino maleducados y violentos. Al presidente (Mauricio) Macri, a quien yo quiero y respeto se lo llevaron puesto a pesar de tener  el manual de la perfección. Yo no tengo problemas de lidiar ni con las formas ni con el contenido. Hay personas muy básicas, como otros periodistas, que no pueden discutir el contenido del discurso y se detienen en las formas”, manifestó a La Nación+.

En esa línea, profundizó: "Yo tengo un perfil más gladiador. Al kirchnerismo no le regalo un milímetro. Me parece triste estar discutiendo las formas. No me voy a dejar pisotear por los que destruyeron la Argentina". Luego, al arremeter contra empresarios, tildó a Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca de "prebendarios y extorsionadores", que también acusó de haber operado contra su Gobierno. 

Sobre el caso de Fate, explicó: “Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Comparto su dolor. He estado desempleado. Sé el sufrimiento y el dolor”. Y añadió: "Fate tenía problemas hace muchos años, era una práctica tradicional de apretar gobiernos con que si no le subían la protección para Fate y Aluar, tiraba a la gente a la calle. ¿Cree que no llamó antes para decir que iba a tirar a la gente a la calle? A mí no, pero sí a gente del Gobierno".

La llegada de Mahiques y la investigación sobre AFA

En diálogo con La Nación +, Javier Milei se refirió a la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y desestimó que vayan a favorecer a dirigentes de la AFA. "Es falso que Mahiques tenga vínculos con la AFA. Es falso que vaya a salvar a Claudio ‘Chiqui’ Tapia o a Pablo Toviggino”, afirmó y luego sentenció: "si son culpables, que paguen".

LE PUEDE INTERESAR

Charlas, proyecciones, intervenciones y más: la Comuna visibiliza la temática de género en los barrios

LE PUEDE INTERESAR

Polémica en la UCR bonaerense, luego del adelantamiento de la interna

"No tengo interés ni facultades para salvar a la AFA ni a nadie. No hay ningún interés mío en hacerlo", aseguró. Luego, al referirse al nuevo ministro, aseguró: "Mahiques es una persona con mucha experiencia. Tiene mucho trabajo en la función pública en la justicia. Es alguien que entiende y que está en condiciones de hacer frente a un ministro tan importante como el de Justicia. Lo elegí porque sabe cómo funciona el sistema. Conoce la dinámica del sector judicial. Necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas

VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos

Cuál es el incremento que recibirá la Policía

Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región

Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca

Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante
Últimas noticias de Política y Economía

Charlas, proyecciones, intervenciones y más: la Comuna visibiliza la temática de género en los barrios

Polémica en la UCR bonaerense, luego del adelantamiento de la interna

El Gobierno tildó de “estafa” al feminismo institucional en un polémico video

Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos
Deportes
Zaniratto evalúa la inclusión del 'Pata' Castro para visitar a Banfield
VIDEO. El Mineiro de Domínguez cayó 1 a 0 ante Cruzeiro y la final terminó en batalla campal
Toviggino respaldó al 'Chiqui' Tapia en medio del paro: "El mejor presidente de la historia del fútbol argentino"
El mensaje de Colapinto tras el estreno en el GP de Australia: "Vamos que recién empieza"
La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Policiales
Denuncia por abuso en una escuela de La Plata: qué dijeron la representación en su descargo
Dos motociclistas fueron embestidos a metros del Aero Club de La Plata por un automovilista que se dio a la fuga
“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”: el duro relato de una de las hijas del zapatero asesinado en La Loma
8M: las cifras registradas de femicidios y los casos de violencia denunciados en La Plata
VIDEO. Manejaba alcoholizado en La Plata, chocó a un auto, intentó escapar y terminó demorado
Información General
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Espectáculos
Amalia Granata recordó su noche con Robbie Williams y se sinceró ante Mirtha Legrand
Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace más de dos décadas
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
El 8M en la pantalla: las mujeres ganan premios y representación, pero la batalla continúa
Cine y paranoia: una nueva ola de películas retrata un clima de época

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla