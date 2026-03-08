8M: las cifras registradas de femicidios y los casos de violencia denunciados en La Plata

El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires publicó su último documento anual sobre conflictividad intrafamiliar y agresiones por razones de género. A nivel provincial, la justicia registró 78 muertes de mujeres por femicidios y más de 146 mil expedientes penales iniciados por esta problemática. Al poner la lupa sobre La Plata y sus ciudades aledañas, los números exponen una realidad que exige atención.

El informe oficial contabilizó 74 procesos penales por femicidios, con 78 víctimas fatales, lo que representa el 60,5% de todos los homicidios de mujeres registrados en el territorio provincial.

Dentro de la jurisdicción del Departamento Judicial La Plata, que abarca a la Ciudad, Berisso y Ensenada, se contabilizaron cuatro crímenes calificados como femicidios durante los doce meses de 2025. El desglose territorial muestra que dos de estos ataques letales sucedieron en el partido de La Plata y los otros dos en Berisso. Ensenada culminó el año sin registros de víctimas fatales directas por este tipo de delitos.

La Región presenta una tasa de 0,57 femicidios por cada 100 mil mujeres, un índice calculado sobre una población femenina proyectada de más de 700 mil habitantes en la jurisdicción. Un dato relevante surge al observar el total de asesinatos dolosos de mujeres en este departamento judicial. Hubo nueve casos de homicidios en total, por lo cual los crímenes específicos motivados por el género representaron el 44,4% de esas muertes.

MILES DE DENUNCIAS EN LOS TRIBUNALES PLATENSES

Para la elaboración de los datos sobre femicidios se analizaron todos los expedientes penales iniciados ese año en la Provincia en los que se investigaron muertes violentas, independientemente de si fueron o no calificados jurídicamente como femicidio en los términos del artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Posteriormente, cada caso fue examinado de manera exhaustiva para determinar la presencia de indicadores de violencia de género.

Más allá de los desenlaces fatales, la violencia cotidiana se refleja en el volumen de expedientes que tramitan en las fiscalías platenses. El informe destaca que el departamento judicial platense acumuló 8.184 causas penales vinculadas a violencia familiar o de género a lo largo del año.

Esta cifra de conflictividad penal equivale al 5,6% del total de investigaciones abiertas en toda la provincia de Buenos Aires. A modo de comparación territorial, los polos judiciales con mayor cantidad absoluta de expedientes fueron San Martín y Lomas de Zamora.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, San Martín recopió 23.483 causas y Lomas de Zamora (19.304) fueron los departamentos judiciales con mayor número de procesos penales vinculados a violencia familiar y de género. En el extremo opuesto, Necochea (1.006) y Pergamino (1.829) registraron las cifras más bajas durante el mismo período.

EL RASTRO HISTÓRICO Y OTRAS VÍCTIMAS COLATERALES

El análisis exhaustivo de los expedientes también permitió detectar otros homicidios dolosos enmarcados en la violencia de género, donde las víctimas mortales no fueron mujeres directas, sino personas vinculadas a ellas o que intervinieron en los hechos. En la Región Capital se identificó un caso judicializado con estas características particulares.

Por otro lado, la mirada retrospectiva ayuda a dimensionar el daño acumulado a lo largo de la última década. Entre los años 2015 y 2025, el departamento judicial de La Plata sumó 110 mujeres asesinadas en escenarios de violencia.

La difusión de estos datos cuantitativos busca brindar transparencia sobre la gravedad de las agresiones contra las mujeres en el territorio. Las autoridades subrayan la importancia del conocimiento exacto de la situación en cada jurisdicción para diseñar respuestas estatales eficaces y proteger a la población vulnerable mediante políticas públicas concretas.