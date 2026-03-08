Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Visibilizan la temática de género en los barrios de La Plata

Habrá proyecciones, pintadas e intervenciones, charlas, debates, conversatorios, jornadas de fanzine, música, maratones de poesías y fiestas alusivas a la fecha

Visibilizan la temática de género en los barrios de La Plata
8 de Marzo de 2026 | 18:50

Escuchar esta nota

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y con el objetivo de profundizar la agenda de género, la Municipalidad de La Plata diagramó una serie de actividades que recorrerá los barrios platenses.

Las propuestas de la Secretaría de Mujeres y Diversidad serán gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía y se desarrollarán en distintas localidades del Partido hasta el 6 de abril, con proyección a extenderlas hasta fin de mes.

La agenda comenzará este domingo 8 a las 16:00 en 526 entre 30 bis y 31 con la intervención de un refugio de transporte público de la que participarán vecinos y vecinas de Tolosa y Hernández. Tras ello, continuará a las 17:00 en la Plaza de La Paz de Gorina (140 bis y 489) con la pintada de un banco de violeta, el color que representa la justicia y la dignidad.

Finalmente, la primera jornada de actividades del 8M culminará a las 20:00 en la Plaza Juan Manuel de Rosas de El Peligro (423 y 222) con la proyección de Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi.

LA AGENDA COMPLETA DEL 8M

MARTES 10

10:00 - Club Abastense de Abasto (520 y 208): Jornada de fanzine.

18:00 - Club Atlético Femenino Unidas de Arturo Seguí (diagonal 144 y 412): Pintura colectiva.

MIÉRCOLES 11

09.30 - Plaza Garibaldi (659 entre 12 y 13): Pintada de banco violeta e intervención callejera con telas.

VIERNES 13

19:00 - Orgullosamente Platense de City Bell (Cantilo entre 473 y 14C): Maratón de poesías, música y pintura en vivo.

20:00 - Centro Cultural Julio López de Los Hornos (137 y 64): Proyección de la película Belén.

SÁBADO 14

21:00 - Espacio MACÁ de Villa Elisa (diagonal 4 N°629): Fantástica fiesta.

LUNES 16

10:00 - CAPS N°28 de Villa Castells (491 y 10): Jornada de fanzine.

VIERNES 20

16:00 - Plaza de Ringuelet (7 y 509): Mateada y conversatorio y pintada de banco violeta.

SÁBADO 21

De 15:00 a 20:00 - Plaza Carnaval de El Rincón (137 entre 442 y 443): Maratón de poesía y música y feria de emprendedoras.

JUEVES 26

18:00 - Plaza de Arana (131 y 638): Ornamentación con telas.

SÁBADO 28

16:00 Plaza de Altos de San Lorenzo (19 y 78): Plantación de un Jacarandá e instalación de un banco violeta.

17.30 - Placita de 1 y 83: Mateada de mujeres y pintada de bandera.

DOMINGO 29

16:00 - Rotonda de San Carlos (32 y 131): Ornamentación con banderines de color violeta y pintada de garita.

LUNES 30

10:00 - CAPS N° 42 de Melchor Romero (149 entre 35 y 36): Jornada de fanzines.

MARTES 31

10:00 – Lisandro Olmos (205 entre 47 y 49): Jornada de pintura.

LUNES 6 DE ABRIL

De 11:00 a 15:00 - Escuela Secundaria N°61 de Ángel Etcheverry (52 y 235): Pintada de una pared dentro de la escuela, charla y debate.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas

VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos

Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca

Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región

Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante

Cuál es el incremento que recibirá la Policía
Últimas noticias de Política y Economía

Polémica en la UCR bonaerense, luego de adelantar de la interna

El Gobierno tildó de “estafa” al feminismo institucional en un polémico video

Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos

Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única
Deportes
Toviggino respaldó al 'Chiqui' Tapia en medio del paro: "El mejor presidente de la historia del fútbol argentino"
El mensaje de Colapinto tras el estreno en el GP de Australia: "Vamos que recién empieza"
La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Policiales
“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”: el duro relato de una de las hijas del zapatero asesinado en La Loma
8M: las cifras registradas de femicidios y los casos de violencia denunciados en La Plata
VIDEO. Manejaba alcoholizado en La Plata, chocó a un auto, intentó escapar y terminó demorado
Choque y milagro en Barrio Norte: un auto y un colectivo protagonizaron un impactante accidente
Tragedia en la Autopista: quién era el motociclista que murió tras chocar contra el separador central
Espectáculos
Amalia Granata recordó su noche con Robbie Williams y se sinceró ante Mirtha Legrand
Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace más de dos décadas
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
El 8M en la pantalla: las mujeres ganan premios y representación, pero la batalla continúa
Cine y paranoia: una nueva ola de películas retrata un clima de época
Información General
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla