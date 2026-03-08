Visibilizan la temática de género en los barrios de La Plata

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y con el objetivo de profundizar la agenda de género, la Municipalidad de La Plata diagramó una serie de actividades que recorrerá los barrios platenses.

Las propuestas de la Secretaría de Mujeres y Diversidad serán gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía y se desarrollarán en distintas localidades del Partido hasta el 6 de abril, con proyección a extenderlas hasta fin de mes.

La agenda comenzará este domingo 8 a las 16:00 en 526 entre 30 bis y 31 con la intervención de un refugio de transporte público de la que participarán vecinos y vecinas de Tolosa y Hernández. Tras ello, continuará a las 17:00 en la Plaza de La Paz de Gorina (140 bis y 489) con la pintada de un banco de violeta, el color que representa la justicia y la dignidad.

Finalmente, la primera jornada de actividades del 8M culminará a las 20:00 en la Plaza Juan Manuel de Rosas de El Peligro (423 y 222) con la proyección de Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi.

LA AGENDA COMPLETA DEL 8M

MARTES 10



10:00 - Club Abastense de Abasto (520 y 208): Jornada de fanzine.



18:00 - Club Atlético Femenino Unidas de Arturo Seguí (diagonal 144 y 412): Pintura colectiva.



MIÉRCOLES 11



09.30 - Plaza Garibaldi (659 entre 12 y 13): Pintada de banco violeta e intervención callejera con telas.



VIERNES 13



19:00 - Orgullosamente Platense de City Bell (Cantilo entre 473 y 14C): Maratón de poesías, música y pintura en vivo.



20:00 - Centro Cultural Julio López de Los Hornos (137 y 64): Proyección de la película Belén.



SÁBADO 14



21:00 - Espacio MACÁ de Villa Elisa (diagonal 4 N°629): Fantástica fiesta.



LUNES 16



10:00 - CAPS N°28 de Villa Castells (491 y 10): Jornada de fanzine.



VIERNES 20



16:00 - Plaza de Ringuelet (7 y 509): Mateada y conversatorio y pintada de banco violeta.



SÁBADO 21



De 15:00 a 20:00 - Plaza Carnaval de El Rincón (137 entre 442 y 443): Maratón de poesía y música y feria de emprendedoras.



JUEVES 26



18:00 - Plaza de Arana (131 y 638): Ornamentación con telas.



SÁBADO 28



16:00 Plaza de Altos de San Lorenzo (19 y 78): Plantación de un Jacarandá e instalación de un banco violeta.



17.30 - Placita de 1 y 83: Mateada de mujeres y pintada de bandera.



DOMINGO 29



16:00 - Rotonda de San Carlos (32 y 131): Ornamentación con banderines de color violeta y pintada de garita.



LUNES 30



10:00 - CAPS N° 42 de Melchor Romero (149 entre 35 y 36): Jornada de fanzines.



MARTES 31



10:00 – Lisandro Olmos (205 entre 47 y 49): Jornada de pintura.



LUNES 6 DE ABRIL



De 11:00 a 15:00 - Escuela Secundaria N°61 de Ángel Etcheverry (52 y 235): Pintada de una pared dentro de la escuela, charla y debate.