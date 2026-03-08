Dos motociclistas fueron embestidos a metros del Aero Club de La Plata por un automovilista que se dio a la fuga

Este domingo por la noche, en el límite de La Plata y Ensenada, dos motociclistas resultaron heridos luego de haber sido embestidos por un vehículo que se dio a la fuga. El incidente se produjo en Diagonal 74 a la altura del Aero Club.

Los heridos, una pareja de jóvenes, quedó tendida sobre la calzada y a la espera de la llegada de ambulancias del SAME. Tras varios minutos, ambos fueron trasladados hacia centros médicos para recibir una mayor atención.

Mientras tanto, el personal policial y la Secretaría de Seguridad emprendían una búsqueda para dar con el conductor que había continuado su marcha en sentido a La Plata y por estas horas con rumbo desconocido.