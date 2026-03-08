Dos motociclistas fueron embestidos a metros del Aero Club de La Plata por un automovilista que se dio a la fuga

8M: las cifras registradas de femicidios y los casos de violencia denunciados en La Plata
8M: las cifras registradas de femicidios y los casos de violencia denunciados en La Plata
VIDEO. Manejaba alcoholizado en La Plata, chocó a un auto, intentó escapar y terminó demorado
Por el Último Primer Día, mañana habrá operativos policiales en La Plata y la Provincia
“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”: el duro relato de una de las hijas del zapatero asesinado en La Loma
Irán nombró a Mojtaba, hijo de Alí Jamenei, como nuevo líder supremo del país
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Polémica en la UCR bonaerense, luego del adelantamiento de la interna
Charlas, proyecciones, intervenciones y más: la Comuna visibiliza la temática de género en los barrios
Tragedia en la Autopista: quién era el motociclista que murió tras chocar contra el separador central
Toviggino respaldó al 'Chiqui' Tapia en medio del paro: "El mejor presidente de la historia del fútbol argentino"
El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
El mensaje de Colapinto tras el estreno en el GP de Australia: "Vamos que recién empieza"
Choque y milagro en Barrio Norte: un auto y un colectivo protagonizaron un impactante accidente
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Jóvenes platenses que viven con sus padres: entre la crisis, la presión y la convivencia
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo
VIDEO. Otra vez violencia a la salida del boliche: corridas, piñas y patadas en pleno centro de La Plata
El papa León XIV pidió erradicar la violencia de género y reclamó la paz en Medio Oriente
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
El Gobierno tildó de “estafa” al feminismo institucional en un polémico video
Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace más de dos décadas
La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única
Médicos en alerta: denuncian una "profunda crisis" y exigen recomposición salarial
Amalia Granata recordó su noche con Robbie Williams y se sinceró ante Mirtha Legrand
Yacoub Real Estate & Developers inauguró una nueva sucursal en CABA y refuerza su plan de expansión
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este domingo por la noche, en el límite de La Plata y Ensenada, dos motociclistas resultaron heridos luego de haber sido embestidos por un vehículo que se dio a la fuga. El incidente se produjo en Diagonal 74 a la altura del Aero Club.
Los heridos, una pareja de jóvenes, quedó tendida sobre la calzada y a la espera de la llegada de ambulancias del SAME. Tras varios minutos, ambos fueron trasladados hacia centros médicos para recibir una mayor atención.
Mientras tanto, el personal policial y la Secretaría de Seguridad emprendían una búsqueda para dar con el conductor que había continuado su marcha en sentido a La Plata y por estas horas con rumbo desconocido.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí