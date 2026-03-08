Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Manejaba alcoholizado en La Plata, chocó a un auto, intentó escapar y terminó demorado

Manejaba alcoholizado en La Plata, chocó a un auto, intentó escapar y terminó demorado
8 de Marzo de 2026 | 16:06

Escuchar esta nota

El hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo, cuando un conductor circulaba alcoholizado a bordo de un auto y a una velocidad considerable perdió el control de forma repentina y chocó de atrás a otro que se encontraba estacionado en la avenida 13 entre 35 y 36. Según se pudo conocer, tras el impacto, el responsable no detuvo su marcha para hacerse cargo de los daños e intentó continuar la marcha en un claro acto de evasión, pero fue alcanzado por efectivos policiales.

Sin embargo, el rápido aviso de los testigos y el seguimiento a través del sistema de monitoreo urbano permitieron que la policía interceptara al sospechoso rápidamente. Los efectivos de seguridad procedieron a realizar el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo que confirmó el estado de embriaguez del sujeto.

El video del incidente fue clave para conocer el origen del hecho. En las imágenes se observa cómo el auto embiste la parte trasera del vehículo estacionado con tal fuerza que lo desplazó varios metros y volcó un container de basura que se encontraba a escasos metros. La desorientación del conductor era tal que, incluso tras el choque, tuvo dificultades para maniobrar y retomar la traza con el fin de huir de la escena.

El vehículo del infractor quedó en el lugar de los hechos. Además de la multa económica por la falta grave, el hombre enfrentará el riesgo de sufrir la suspensión de su licencia de conducir y el inicio de un proceso administrativo por los daños causados a terceros.

