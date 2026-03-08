Polémica en la UCR bonaerense, luego de adelantar de la interna

La crisis interna de la UCR bonaerense tuvo ayer un nuevo capítulo, luego de que el presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, afirmara que la autoconvocatoria del viernes pasado, en la que se adelantó la fecha de la interna partidaria, es “nula”. Las duras declaraciones del dirigente abren, así, la inquietud por la falta de unanimidad de los espacios internos del radicalismo provincial y avizoran en el horizonte la posibilidad de una nueva judicialización dentro del partido.

Como viene publicando este diario, el viernes pasado se autoconvocó el Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia, dos órganos que se crearon para garantizar la continuidad orgánica del partido, luego de que el resultado de la judicializada interna entre la listas de Pablo Domenichini y Miguel Fernández de 2024 quedara inconclusa.

El motivo, por el que aunaron fuerzas los sectores de Maximiliano Abad, Evolución, de Martín Lousteau, Gustavo Posse y Daniel Salvador, fue debatir y convocar a un adelantamiento de la interna prevista para el 6 de septiembre, al próximo 7 de junio.

La convocatoria que se llevó a cabo fue realizada el 27 de febrero, cinco días antes de que Fernández convocara, según los plazos reglamentarios, a que el Comité y la Convención de Contingencia se reúnan a debatir la fecha de los comicios partidarios, el 12 de marzo.

En las internas en debate se elegirán no sólo los presidentes del Comité Provincia y los Comités distritales, sino también los convencionales que el año próximo deberán votar el posicionamiento de la UCR en las próximas elecciones, donde, como ya se vio el año pasado, un sector se acerca a La Libertad Avanza, otro a sectores del peronismo y un tercero, que optó por la “avenida del medio”, como alternativa electoral.

Sin embargo, el debate por la fecha de las internas se antepone al posicionamiento partidario y ya adelanta futuros enfrentamientos. Es porque una de las posturas que más se escuchaba antes del encuentro del viernes consistía en realizar un eventual adelantamiento de la interna, acordando antes una lista de unidad que contemple a todas las vertientes.

El viernes, los sectores autoconvocados llamaron a los comicios radicales para el 7 de junio con cinco votos a favor, de integrantes del abadismo y Evolución; dos abstenciones, por parte del intendente de Tandil Miguel Lunghi y Josefina Ignacio, del storanismo; y tres ausencias, de representantes del sector de Miguel Fernández.

Este último, titular del Comité de Contingencia, calificó ayer ese encuentro y esa convocatorias como “nulas”.

En un comunicado que difundió a través de las redes sociales, el exintendente de Trenque Lauquen recordó que el partido “ya cuenta con un cronograma electoral establecido, que brindó previsibilidad y certezas a los militantes y a los comités de toda la Provincia” y reprochó que “cuidar esa institucionalidad es una responsabilidad colectiva”.

Al mismo tiempo privilegió la construcción de “acuerdos para tener una conducción representativa de todos los sectores, que vuelva a convocar alrededor de un proyecto político claro” y discutir “el rumbo político del radicalismo”.

En ese contexto, la especulación giraba ayer en torno de los próximos pasos de Fernández, respecto a su posicionamiento de “nulidad” de la convención del viernes. Y no descartaba que el cónclave y su resultado sean judicializados, una decisión que se conocerá en las próximas horas.