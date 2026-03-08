8M: las cifras registradas de femicidios y los casos de violencia denunciados en La Plata
8M: las cifras registradas de femicidios y los casos de violencia denunciados en La Plata
VIDEO. Manejaba alcoholizado en La Plata, chocó a un auto, intentó escapar y terminó demorado
Polémica en la UCR bonaerense, luego de adelantar de la interna
“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”: el duro relato de una de las hijas del zapatero asesinado en La Loma
Trump advirtió que el nuevo líder de Irán "no durará mucho" sin su aprobación
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Charlas, proyecciones, intervenciones y más: la Comuna visibiliza la temática de género en los barrios
Tragedia en la Autopista: quién era el motociclista que murió tras chocar contra el separador central
Toviggino respaldó al 'Chiqui' Tapia en medio del paro: "El mejor presidente de la historia del fútbol argentino"
El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
El mensaje de Colapinto tras el estreno en el GP de Australia: "Vamos que recién empieza"
Choque y milagro en Barrio Norte: un auto y un colectivo protagonizaron un impactante accidente
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Jóvenes platenses que viven con sus padres: entre la crisis, la presión y la convivencia
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo
VIDEO. Otra vez violencia a la salida del boliche: corridas, piñas y patadas en pleno centro de La Plata
El papa León XIV pidió erradicar la violencia de género y reclamó la paz en Medio Oriente
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
El Gobierno tildó de “estafa” al feminismo institucional en un polémico video
Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace más de dos décadas
La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única
Médicos en alerta: denuncian una "profunda crisis" y exigen recomposición salarial
Amalia Granata recordó su noche con Robbie Williams y se sinceró ante Mirtha Legrand
Yacoub Real Estate & Developers inauguró una nueva sucursal en CABA y refuerza su plan de expansión
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El titular del Comité, Miguel Fernández, calificó la convocatoria del viernes como “nula”. ¿Nueva judicialización?
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
La crisis interna de la UCR bonaerense tuvo ayer un nuevo capítulo, luego de que el presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, afirmara que la autoconvocatoria del viernes pasado, en la que se adelantó la fecha de la interna partidaria, es “nula”. Las duras declaraciones del dirigente abren, así, la inquietud por la falta de unanimidad de los espacios internos del radicalismo provincial y avizoran en el horizonte la posibilidad de una nueva judicialización dentro del partido.
Como viene publicando este diario, el viernes pasado se autoconvocó el Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia, dos órganos que se crearon para garantizar la continuidad orgánica del partido, luego de que el resultado de la judicializada interna entre la listas de Pablo Domenichini y Miguel Fernández de 2024 quedara inconclusa.
El motivo, por el que aunaron fuerzas los sectores de Maximiliano Abad, Evolución, de Martín Lousteau, Gustavo Posse y Daniel Salvador, fue debatir y convocar a un adelantamiento de la interna prevista para el 6 de septiembre, al próximo 7 de junio.
La convocatoria que se llevó a cabo fue realizada el 27 de febrero, cinco días antes de que Fernández convocara, según los plazos reglamentarios, a que el Comité y la Convención de Contingencia se reúnan a debatir la fecha de los comicios partidarios, el 12 de marzo.
En las internas en debate se elegirán no sólo los presidentes del Comité Provincia y los Comités distritales, sino también los convencionales que el año próximo deberán votar el posicionamiento de la UCR en las próximas elecciones, donde, como ya se vio el año pasado, un sector se acerca a La Libertad Avanza, otro a sectores del peronismo y un tercero, que optó por la “avenida del medio”, como alternativa electoral.
Sin embargo, el debate por la fecha de las internas se antepone al posicionamiento partidario y ya adelanta futuros enfrentamientos. Es porque una de las posturas que más se escuchaba antes del encuentro del viernes consistía en realizar un eventual adelantamiento de la interna, acordando antes una lista de unidad que contemple a todas las vertientes.
LE PUEDE INTERESAR
Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos
El viernes, los sectores autoconvocados llamaron a los comicios radicales para el 7 de junio con cinco votos a favor, de integrantes del abadismo y Evolución; dos abstenciones, por parte del intendente de Tandil Miguel Lunghi y Josefina Ignacio, del storanismo; y tres ausencias, de representantes del sector de Miguel Fernández.
Este último, titular del Comité de Contingencia, calificó ayer ese encuentro y esa convocatorias como “nulas”.
En un comunicado que difundió a través de las redes sociales, el exintendente de Trenque Lauquen recordó que el partido “ya cuenta con un cronograma electoral establecido, que brindó previsibilidad y certezas a los militantes y a los comités de toda la Provincia” y reprochó que “cuidar esa institucionalidad es una responsabilidad colectiva”.
Al mismo tiempo privilegió la construcción de “acuerdos para tener una conducción representativa de todos los sectores, que vuelva a convocar alrededor de un proyecto político claro” y discutir “el rumbo político del radicalismo”.
En ese contexto, la especulación giraba ayer en torno de los próximos pasos de Fernández, respecto a su posicionamiento de “nulidad” de la convención del viernes. Y no descartaba que el cónclave y su resultado sean judicializados, una decisión que se conocerá en las próximas horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí