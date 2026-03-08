Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Pablo Toviggino respaldó al 'Chiqui' Tapia en medio del paro: "El mejor presidente de la historia del fútbol argentino"

Pablo Toviggino respaldó al 'Chiqui' Tapia en medio del paro: "El mejor presidente de la historia del fútbol argentino"
8 de Marzo de 2026 | 18:39

Escuchar esta nota

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, respaldó públicamente al presidente Claudio Tapia en medio del paro que atraviesa el fútbol argentino y del clima de tensión institucional que rodea a la actividad.

El dirigente pidió cerrar filas dentro de la dirigencia y defendió la gestión actual durante el tercer encuentro del Consejo Federal, que reunió en Córdoba a más de 3.000 representantes de ligas y clubes de todo el país.

Las declaraciones se conocieron tras el cierre del encuentro realizado en el microestadio de Instituto. Allí, ante consultas sobre el contexto político, judicial y mediático que rodea al fútbol argentino, el directivo santiagueño fue categórico al respaldar al titular de la AFA.

“¿Los embates políticos? Defendamos la gestión del mejor presidente. Defendamos la historia”, sostuvo Toviggino en diálogo con el medio Furia Sport..

Toviggino reforzó su postura con una definición directa sobre el actual mandatario de la casa madre del fútbol nacional: “El mejor presidente de la historia del fútbol argentino se llama Claudio Tapia, y nosotros tenemos que defender la historia porque es quien nos dio el lugar que hoy tenemos en el fútbol argentino”, afirmó.

Además, el tesorero de AFA insistió en la necesidad de sostener la conducción actual sin divisiones dentro de la dirigencia: “El mejor presidente del fútbol argentino se llama Claudio Tapia y nos dio este lugar, y hoy tenemos que defenderlo todos de la mano, sin peleas, sin nada”, señaló.

Finalmente, al ser consultado sobre las críticas y las causas judiciales que rodean a la AFA, el tesorero pidió bajar el nivel de confrontación y mantener el rumbo institucional: “Discutamos otra cosa. El fútbol argentino es uno solo, Claudio Tapia es el presidente y defendamos la gestión”, concluyó.

La indagatoria de Tapia y Toviggino

Las palabras de Toviggino tomaron notoriedad ya que se dieron después de que la indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada para el 12 de marzo luego de que se presentara un cambio de abogado. La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

También se dieron en el contexto de pleno paro del fútbol argentino, ya que la AFA suspendió toda la actividad oficial entre el 5 y el 8 de marzo y la medida afectó a todas las categorías, que obligó a postergar la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

La decisión fue tomada por los clubes en respaldo a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, quien quedó involucrado en una causa judicial por presuntas irregularidades fiscales. La denuncia fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y también incluye a otros dirigentes de la entidad.

El paro implica que no se disputen partidos de la Liga Profesional, del ascenso, del fútbol femenino ni de las divisiones formativas durante esos días. La fecha suspendida del torneo fue reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

