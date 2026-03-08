Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Tragedia en la Autopista: murió un motociclista tras chocar contra el separador central
El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Jóvenes platenses que viven con sus padres: entre la crisis, la presión y la convivencia
VIDEO. Otra vez violencia a la salida del boliche: corridas, piñas y patadas en pleno centro de La Plata
Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única
Médicos en alerta: denuncian una "profunda crisis" y exigen recomposición salarial
Yacoub Real Estate & Developers inauguró una nueva sucursal en CABA y refuerza su plan de expansión
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Covid: por qué no hay que olvidar las lecciones aprendidas en pandemia
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 8 de marzo
Qué necesita el campo para multiplicar los dólares que genera y crecer más
Por la inflación más alta, las expectativas de los especialistas se recalibran
Si bien un domingo sin fútbol nacional parece ser un día perdido, la agenda deportiva del diario EL DIA, te trae varias opciones internacionales para aliviar el dolor.
La "curita" futbolística comienza desde temprano con partidos italianos de la Serie A. Más tarde, los encuentros de España y Alemania ayudan a llenar los corazones por la redonda.
SERIE A
8:30: Lecce vs Cremonese │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
11:00: Bologna vs Hellas Verona │ DISNEY + PREMIUM
11:00:Fiorentina vs Parma │ DISNEY + PREMIUM
14:00: Genoa vs Roma │ DISNEY + PREMIUM
16:45: Milan vs Internazionale │ DISNEY + PREMIUM / ESPN
LA LIGA
10:00: Villarreal vs Elche │ DISNEY + PREMIUM / ESPN
12:15: Getafe vs Real Betis │ DISNEY + PREMIUM / ESPN
14:30: Sevilla vs Rayo Vallecano │ DISNEY + PREMIUM
17:00: Valencia vs Alavés │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
BUNDESLIGA
11:30: FC St. Pauli vs Eintracht Frankfurt │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
13:30: FC Union Berlin vs SV Werder Bremen │ DISNEY + PREMIUM
