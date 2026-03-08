La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV

8 de Marzo de 2026 | 10:02

Si bien un domingo sin fútbol nacional parece ser un día perdido, la agenda deportiva del diario EL DIA, te trae varias opciones internacionales para aliviar el dolor.

La "curita" futbolística comienza desde temprano con partidos italianos de la Serie A. Más tarde, los encuentros de España y Alemania ayudan a llenar los corazones por la redonda.

SERIE A

8:30: Lecce vs Cremonese │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 3

11:00: Bologna vs Hellas Verona │ DISNEY + PREMIUM

11:00:Fiorentina vs Parma │ DISNEY + PREMIUM

14:00: Genoa vs Roma │ DISNEY + PREMIUM

16:45: Milan vs Internazionale │ DISNEY + PREMIUM / ESPN

LA LIGA

10:00: Villarreal vs Elche │ DISNEY + PREMIUM / ESPN

12:15: Getafe vs Real Betis │ DISNEY + PREMIUM / ESPN

14:30: Sevilla vs Rayo Vallecano │ DISNEY + PREMIUM

17:00: Valencia vs Alavés │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 3

BUNDESLIGA

11:30: FC St. Pauli vs Eintracht Frankfurt │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

13:30: FC Union Berlin vs SV Werder Bremen │ DISNEY + PREMIUM

