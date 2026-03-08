Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo

En el estreno de la temporada 2026 en Melbourne, Mercedes marcó el camino en la nueva era de la F1. George Russell se quedó con el primer Gran Premio del año y su compañero Kimi Antonelli se recuperó tras el accidente del viernes y llegó en el segundo puesto. Un paso detrás terminó Ferrari con Leclerc (3°) y Hamilton (4°).

Franco Colapinto tuvo complicaciones por un error de su equipo que lo obligó a penalizar temprano en la carrera, pero el argentino se recuperó y giró durante más de 40 vueltas con los mismos neumáticos. Luego de eso, resistió la lucha con Carlos Sainz y llegó 14°. Alpine sumó un punto gracias al puesto 10 de Gasly. Para destacar el trabajo de Max Verstappen, que largó 20° y llegó 6° tras pelear hasta el final por el quinto lugar con Norris.

El próximo fin de semana, la acción de la Máxima tendrá su segundo capítulo con el GP de China, en el circuito de Shanghai.