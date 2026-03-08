Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
VIDEO. Otra vez violencia a la salida del boliche: corridas, piñas y patadas en pleno centro de La Plata
Jóvenes platenses que viven con sus padres: entre la crisis, la presión y la convivencia
Entre “la moral” y “la casta”: el Gobierno redefine su estrategia en la Justicia con la llegada de Mahiques
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo
VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única
Yacoub Real Estate & Developers inauguró una nueva sucursal en CABA y refuerza su plan de expansión
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Covid: por qué no hay que olvidar las lecciones aprendidas en pandemia
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 8 de marzo
Qué necesita el campo para multiplicar los dólares que genera y crecer más
Por la inflación más alta, las expectativas de los especialistas se recalibran
El 41% de las familias ya no puede pagar cuotas de electrodomésticos
La caída en la recaudación del fisco nacional refleja la profundidad de la crisis
Irán: historia milenaria, identidad persa y poder religioso en el centro de la geopolítica
Mujeres en Irán: entre la educación, las restricciones legales y una creciente resistencia social
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El argentino perdió varias posiciones por esquivar a un oponente en la largada y además sufrió una penalización y tuvo que hacer un stop and go.
Escuchar esta nota
En el estreno de la temporada 2026 en Melbourne, Mercedes marcó el camino en la nueva era de la F1. George Russell se quedó con el primer Gran Premio del año y su compañero Kimi Antonelli se recuperó tras el accidente del viernes y llegó en el segundo puesto. Un paso detrás terminó Ferrari con Leclerc (3°) y Hamilton (4°).
Franco Colapinto tuvo complicaciones por un error de su equipo que lo obligó a penalizar temprano en la carrera, pero el argentino se recuperó y giró durante más de 40 vueltas con los mismos neumáticos. Luego de eso, resistió la lucha con Carlos Sainz y llegó 14°. Alpine sumó un punto gracias al puesto 10 de Gasly. Para destacar el trabajo de Max Verstappen, que largó 20° y llegó 6° tras pelear hasta el final por el quinto lugar con Norris.
El próximo fin de semana, la acción de la Máxima tendrá su segundo capítulo con el GP de China, en el circuito de Shanghai.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí