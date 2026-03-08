Una famosa fábrica de preservativos redujo 60% su planta de empleados

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
En un contexto de crisis industrial, Kopelco S.A., la empresa que opera la marca de preservativos Tulipán, redujo en más de 60% su planta de empleados por la contracción del consumo. De acuerdo a los cálculos de los directivos de la compañía, la dotación de personal se redujo de 355 a 135 trabajadores directos, lo que se traduce en una pérdida de 220 empleos.
Nacida a fines de los 80, Tulipán comercializa 12 tipos diferentes de profilácticos junto a geles íntimos y otros artículos, y, según estimaciones de la propia firma, abarca el 40% de la participación en el mercado argentino. Además, solía proveer al gobierno nacional en las campañas de prevención contra las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).
Al mismo tiempo, Kopelco forma parte de la industria textil mediante la fabricación de puntillas, cintas elásticas y rígidas así como hilados de latex y globos, entre otros productos. La planta principal opera en San Martín, en la Provincia de Buenos Aires, mientras que una segunda instalación en el parque industrial de San Luis está destinada exclusivamente a la producción textil.
Felipe Kopelowicz, gerente general de la empresa, aseguró que el recorte de personal se debió a la caída de la demanda interna de los últimos años. “Estamos súper preocupados, es un momento muy desafiante. Tenemos caída de ventas de hasta 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así”, afirmó el directivo. Uno de los problemas que identificó fue la importación de prendas confeccionadas de China, con las que es muy difícil competir.
Respecto al negocio de los preservativos, indicó que el retroceso no fue tenemos un precio más competitivo y más popular. La torta cae pero nosotros ganamos un poco de participación. Pero los otros rubros nuestros están muy atacados: elásticos de ropa interior, globos y productos de mano de obra incentiva. Allí, lamentablemente, hemos achicado personal y el negocio se cayó a pedazos. En textil, cayó un 50% en volumen de venta”, describió en declaraciones radiales.
