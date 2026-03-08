“Bajate de la moto o te pego un tiro”, la amenaza a un joven en Romero

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Un joven de 23 años fue víctima de un asalto a mano armada en Melchor Romero, cuando dos motochorros lo interceptaron mientras circulaba por la vía pública y le robaron su motocicleta.
El hecho ocurrió el último jueves alrededor de las 22, en la zona de las calles 166 y 516. Según la denuncia realizada ante la Policía, la víctima se desplazaba en su rodado cuando fue sorprendida por dos delincuentes que se movilizaban en otra moto de mayor cilindrada, de color gris.
De acuerdo con su relato, al llegar a esa intersección los sospechosos se le pusieron a la par y uno de ellos descendió del vehículo. En ese momento, el asaltante lo amenazó con un arma de fuego y le exigió que entregara la moto.
“Bajate de la moto o te pego un tiro”, le gritó el delincuente mientras le apuntaba con lo que describió como una pistola de color negro.
Ante la amenaza y por temor a que la situación pasara a mayores, el joven decidió no oponer resistencia y descendió del rodado. En cuestión de segundos, el ladrón que había bajado se subió a la motocicleta de la víctima y escapó junto a su cómplice.
Según detalló el denunciante, ambos asaltantes tenían el rostro cubierto y vestían ropa oscura. El conductor llevaba un buzo negro y pantalón del mismo color, mientras que el acompañante también estaba encapuchado y con vestimenta similar. Tras concretar el robo, los dos escaparon a toda velocidad por la calle 516 en dirección descendente.
La víctima indicó que no pudo reconocer a los atacantes debido a que tenían el rostro cubierto. Por fortuna no resultó herido durante el episodio.
El caso fue puesto en conocimiento de la Justicia y se inició una investigación para tratar de identificar a los responsables y recuperar el rodado sustraído. Mientras tanto por estas horas los investigadores intentan establecer si existen registros de cámaras de vigilancia en las inmediaciones que puedan haber captado el momento del asalto o el recorrido de fuga de los delincuentes.
Para comentar suscribite haciendo click aquí