A los tiros, motochorros asaltaron a una pareja

Una pareja vivió momentos de extrema tensión cuando fue interceptada por delincuentes armados que efectuaron varios disparos para robarles la motocicleta en la zona sur de La Plata.

El violento episodio ocurrió durante la noche del viernes, cuando la víctima circulaba junto a su pareja por la calle 13 en dirección desde 9 hacia 98. Según la denuncia, al ingresar en las inmediaciones del barrio Fincas del Plata fueron sorprendidos por tres sospechosos que se movilizaban en una moto tipo cross de color oscuro.

De acuerdo con el relato, al llegar a la zona de 98 entre 14 y 15 los delincuentes se cruzaron en su camino para obligarlos a detenerse. Dos de los ocupantes descendieron del rodado y, casi de inmediato, comenzaron a disparar al aire.

En medio de la intimidación, los asaltantes les exigieron que entregaran todo lo que llevaban. “Bájate de la moto, dame la moto, dame todo lo que tenés”, le gritaron a la víctima mientras efectuaban al menos tres disparos para forzarlo a descender del vehículo.

La situación se volvió aún más tensa cuando uno de los ladrones intentó arrebatarle la mochila a la mujer que acompañaba al conductor. En ese momento se produjo un breve forcejeo, lo que aumentó el clima de nerviosismo.

Ante el temor de que la agresión escalara y para resguardar la integridad de ambos, el conductor decidió retroceder y alejarse del lugar. Sin embargo, en medio de la confusión los delincuentes lograron apoderarse de la motocicleta.

Según se indicó en la denuncia, los sospechosos escaparon a toda velocidad por la calle 13 hacia la zona de 607, perdiéndose rápidamente de vista. Las víctimas señalaron que los dos ladrones estaban armados con revólveres. Uno de ellos llevaba una campera roja, mientras que el tercero permaneció al mando de la moto en la que habían llegado.

Tras el asalto, el caso fue denunciado ante las autoridades y se inició una investigación para tratar de identificar a los responsables.