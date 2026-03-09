Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |TRAS LOS BOMBARDEOS, PARECÍA QUE “LLOVÍA PETRÓLEO”

Teherán, en medio de un escenario apocalíptico

Teherán, en medio de un escenario apocalíptico

Un denso humo negro cubrió el cielo en Teheran tras el ataque a instalaciones petroleras iraníes / AP

9 de Marzo de 2026 | 01:50
Edición impresa

Los bombardeos contra instalaciones petroleras en Teherán dejaron ayer una escena que muchos vecinos describieron como “apocalíptica”. Al amanecer, la capital iraní permanecía sumida en una oscuridad inesperada: enormes columnas de humo negro cubrían el cielo y daban la impresión de que la noche se había prolongado más allá de lo normal.

La humareda provenía de varios depósitos de petróleo y centros de transferencia atacados durante la noche. Las nubes densas se mezclaban con el clima lluvioso y, cuando comenzaron a caer las primeras gotas, muchos habitantes notaron algo extraño: el agua dejaba manchas negruzcas y un olor químico en el suelo y en los autos. Algunos vecinos lo describieron de una manera inquietante: parecía que “llovía petróleo”.

La confusión fue generalizada. Varias personas miraban sus relojes al despertar, incapaces de entender por qué era necesario encender las luces en pleno día. En avenidas principales como Valiasr, de 17 kilómetros de extensión, los vehículos circulaban con las luces encendidas mientras el humo cubría buena parte de la ciudad.

Los ataques impactaron al menos cuatro depósitos petroleros y un centro logístico de combustibles en las provincias de Teherán y Alborz. En algunos de los sitios alcanzados, el fuego continuaba activo horas después. Camiones cisterna y vehículos quedaron calcinados, mientras las llamas seguían reavivándose entre las estructuras dañadas.

El impacto de los bombardeos también se sintió en la vida cotidiana. Con parte de la infraestructura petrolera dañada y el temor a nuevas ofensivas, las autoridades iraníes dispusieron racionar el combustible: cada persona podrá comprar hasta 20 litros por día hasta nuevo aviso.

Las estaciones de servicio comenzaron a mostrar largas filas y preocupación entre los conductores.

LE PUEDE INTERESAR

Operativo contrarreloj: 248 argentinos volvieron al país desde Emiratos

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Desesperado reclamo por otro argentino preso en Venezuela

Al mismo tiempo, organismos ambientales recomendaron a la población permanecer en sus casas debido a la toxicidad del aire. Quienes debían salir lo hacían con mascarillas, mientras barrenderos intentaban limpiar calles cubiertas de ceniza, restos químicos y polvo oscuro.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Son amores: la historia de Troglio y el Lobo

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Domínguez: final con piñas y derrota en Brasil

Colapinto: una maniobra mágica y penalización

¿Milei hasta 2031?: anticipó que irá por la reelección
Últimas noticias de El Mundo

Irán, con nuevo líder: aunque Trump le bajó el pulgar

El conflicto se expande y ya golpea a Arabia Saudí

Operativo contrarreloj: 248 argentinos volvieron al país desde Emiratos

Irán nombró a Mojtaba, hijo de Alí Jamenei, como nuevo líder supremo del país
Deportes
Son amores: la historia de Troglio y el Lobo
Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos
La racha negativa que Boca busca torcer ante el Ciclón en los clásicos
Tapia y Toviggino: apoyo en terreno propio
Un torneo de 64 equipos entre el Torneo Federal “A” y el Amateur
Policiales
Violencia de género: un drama que golpea a miles de mujeres
Salió a buscar al perro y entró con tres ladrones
Atacan a un conductor de una App con gas pimienta
Un despiste fatal elevó a 14 las muertes viales
Un policía detenido por una discusión que incluyó un martillazo en El Peligro
Información General
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla