Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
El fin del fin de semana sigue con condiciones estables en La Plata, donde se esperan jornadas templadas y con presencia de nubosidad parcial, según el pronóstico meteorológico.
Para este domingo, el cielo se presentará parcialmente nublado, con un ambiente cálido a lo largo de la jornada. La temperatura mínima será de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C. Además, se prevén vientos moderados del este con algunas ráfagas, lo que podría aportar algo de alivio durante las horas de mayor calor.
En tanto, el lunes continuará con un panorama muy similar. Se espera nuevamente cielo parcialmente nublado y un ambiente templado a cálido, con vientos moderados del este. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y 25°C de máxima.
De esta manera, la región capital bonaerense atravesará dos días con clima agradable y sin lluvias a la vista, ideal para actividades al aire libre durante el fin de semana y el arranque de la semana.
