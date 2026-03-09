Operativo contrarreloj: 248 argentinos volvieron al país desde Emiratos

El Gobierno nacional que preside Javier Milei confirmó que 248 ciudadanos argentinos lograron regresar al país desde Emiratos Árabes Unidos en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, una crisis que provocó cancelaciones masivas de vuelos y dejó a cientos de viajeros varados en distintos aeropuertos de la región.

El operativo fue coordinado por la Cancillería argentina a través de gestiones diplomáticas con la embajada y el consulado en Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con aerolíneas y autoridades locales. El canciller Pablo Quirno informó la novedad a través de su cuenta en la red social X y explicó que la evacuación se realizó en un contexto de gran complejidad debido a las restricciones aéreas impuestas por la situación de seguridad.

Según detalló el funcionario, 248 de los 416 argentinos identificados en Emiratos Árabes Unidos ya pudieron abandonar ese país, lo que representa cerca del 60% del total de compatriotas que habían quedado atrapados por las cancelaciones de vuelos y la incertidumbre en la región.

Las autoridades indicaron que el operativo se desarrolló mientras varios países de Medio Oriente restringían o cerraban parcialmente su espacio aéreo, lo que obligó a reorganizar rutas y esperar ventanas de operación para los vuelos comerciales. La situación generó largas esperas en aeropuertos internacionales como el de Dubái, uno de los principales centros de conexión aérea del mundo.

Ante ese escenario, el Gobierno priorizó el regreso de menores de edad, familias y personas con problemas de salud, mientras continuaban las gestiones para asegurar más lugares en vuelos comerciales disponibles.

El retorno de los argentinos fue posible gracias a la reanudación parcial de algunas rutas aéreas y a la programación de vuelos que conectan Dubái con Sudamérica. En muchos casos, los pasajeros debieron realizar escalas en ciudades como Río de Janeiro antes de continuar viaje hacia Buenos Aires.

ASISTENCIA Y CONTACTO PERMANENTE

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que el trabajo de asistencia consular seguirá en los próximos días, ya que todavía quedan argentinos que buscan salir de Emiratos Árabes Unidos y de otros países cercanos afectados por la escalada militar.

La Cancillería mantiene un contacto permanente con los ciudadanos registrados en la región para brindar información actualizada sobre rutas disponibles, condiciones de viaje y nuevas alternativas de salida. Además, se reforzó la presencia consular para atender consultas y coordinar soluciones ante posibles nuevas interrupciones en el tráfico aéreo. Quirno aseguró que hay más vuelos programados y que el objetivo del Gobierno es facilitar el retorno de los argentinos “de la manera más rápida y segura posible”.