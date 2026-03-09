Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |UN NOMBRAMIENTO ESPERADO Y POLÉMICO

Irán, con nuevo líder: aunque Trump le bajó el pulgar

Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido ayatolá, asume el poder para “garantizar la continuidad”. Quién es este influyente clérigo que tejió su autoridad en las sombras

Irán, con nuevo líder: aunque Trump le bajó el pulgar

Mojtaba Khameneí / AP

9 de Marzo de 2026 | 01:52
Edición impresa

Nueve días después de la muerte del ayatolá Alí Khamenei en los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel, Irán anunció el nombramiento de su nuevo líder supremo. La Asamblea de Expertos -el órgano clerical encargado de designar a la máxima autoridad religiosa y política del país- eligió a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido dirigente, para encabezar la República Islámica en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

El anuncio se produjo en medio de la guerra que sacude a Medio Oriente y fue presentado por las autoridades iraníes como una decisión rápida y necesaria para garantizar la continuidad del sistema político. En un comunicado, la Asamblea aseguró que sus miembros “no dudaron ni un minuto” en nombrar al sucesor pese a lo que calificaron como la “agresión brutal” de Estados Unidos e Israel.

UN “PESO LIGERO”

Sin embargo, el nombramiento generó inmediatamente fuertes reacciones internacionales. El presidente estadounidense, Donald Trump, había minimizado previamente la figura de Mojtaba Khamenei, a quien describió como un “peso ligero”. Además, insistió en que Washington debería tener voz en la elección del nuevo líder iraní. “Si no obtiene nuestra aprobación, no va a durar mucho”, advirtió en declaraciones a la cadena ABC.

Desde Teherán rechazaron de plano esas afirmaciones. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, respondió que la elección del líder supremo es un asunto exclusivo del país y aseguró que Irán “no permitirá que nadie interfiera en sus asuntos internos”. También exigió que Trump pida disculpas a los pueblos de la región por haber iniciado la guerra.

Mojtaba Khamenei, de 56 años, es una figura que durante años se movió con discreción en los círculos de poder iraníes. Aunque raramente aparecía en actos oficiales o en los medios, muchos analistas lo consideraban una pieza clave en la estructura política que rodeaba a su padre.

Religioso de barba canosa y turbante negro -símbolo de los descendientes del profeta Mahoma- estudió teología en la ciudad santa de Qom, uno de los centros del pensamiento chiita. Allí alcanzó el rango de hoyatoleslam, un título clerical de nivel intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaba su padre.

LE PUEDE INTERESAR

El conflicto se expande y ya golpea a Arabia Saudí

LE PUEDE INTERESAR

Teherán, en medio de un escenario apocalíptico

Su influencia, sin embargo, se habría construido principalmente tras bambalinas. Durante años trabajó dentro de la oficina del líder supremo y, según diversas evaluaciones occidentales, llegó a asumir parte de las responsabilidades políticas y estratégicas del régimen.

Estados Unidos lo sancionó en 2019 al considerar que actuaba como representante de su padre y que colaboraba estrechamente con los Guardianes de la Revolución, la poderosa fuerza militar e ideológica de la república islámica. Su relación con ese cuerpo se remonta incluso a los últimos años de la guerra entre Irán e Irak, cuando participó en una unidad de combate.

Sus críticos también lo vinculan con la represión de las protestas que estallaron en 2009 tras la polémica reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad, un episodio que marcó uno de los mayores desafíos internos al régimen.

El nuevo líder supremo asume el poder en un escenario extremadamente tenso. Mientras Irán intenta reorganizar su conducción política, los combates continúan en varios frentes de la región y las amenazas externas no cesan.

El ejército israelí ya advirtió que cualquier sucesor de Khamenei podría convertirse en un objetivo militar.

Así, Mojtaba Khamenei llega al poder en medio de la guerra, con un liderazgo cuestionado por sus adversarios internacionales y bajo la presión de un conflicto que redefine el equilibrio de poder en Medio Oriente.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Rusia observa distante y juega su propia partida
Multimedia

Mojtaba Khameneí / AP

El Presidente Donald Trump / AP

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio

Son amores: la historia de Troglio y el Lobo

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Domínguez: final con piñas y derrota en Brasil

¿Milei hasta 2031?: anticipó que irá por la reelección

Colapinto: una maniobra mágica y penalización
Últimas noticias de El Mundo

El conflicto se expande y ya golpea a Arabia Saudí

Teherán, en medio de un escenario apocalíptico

Operativo contrarreloj: 248 argentinos volvieron al país desde Emiratos

Irán nombró a Mojtaba, hijo de Alí Jamenei, como nuevo líder supremo del país
Información General
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Policiales
Violencia de género: un drama que golpea a miles de mujeres
Salió a buscar al perro y entró con tres ladrones
Atacan a un conductor de una App con gas pimienta
Un despiste fatal elevó a 14 las muertes viales
Un policía detenido por una discusión que incluyó un martillazo en El Peligro
Deportes
Son amores: la historia de Troglio y el Lobo
Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos
La racha negativa que Boca busca torcer ante el Ciclón en los clásicos
Tapia y Toviggino: apoyo en terreno propio
Un torneo de 64 equipos entre el Torneo Federal “A” y el Amateur

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla