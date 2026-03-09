Mayra Mendoza en el 8M de Brasil

La Plata amaneció a puro bombazo por los UPD de los secundarios: Plaza Moreno, repleta
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, protagonizó una intensa jornada en Brasil que combinó la gestión de financiamiento para obras de infraestructura clave en el distrito con una activa participación política en el marco del Día Internacional de la Mujer. Durante su estancia en Río de Janeiro, la jefa comunal fue una de las oradoras principales en la movilización del 8M realizada en la zona de Copacabana, donde vinculó la situación política argentina con la realidad regional y reclamó ante la comunidad internacional la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En su discurso frente a la multitud concentrada en Copacabana, Mendoza trazó un paralelismo entre el proceso judicial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la situación de la exmandataria argentina. La jefa comunal quilmeña denunció la existencia de un plan de proscripción y advirtió que, mientras se mantiene la situación judicial de Kirchner, el gobierno de Javier Milei avanza en lo que definió como la destrucción del país. En este contexto, la mandataria local realizó un enérgico pedido de solidaridad a las mujeres y organizaciones presentes, sosteniendo que recuperar la democracia argentina y frenar las políticas actuales requiere de la libertad de la expresidenta.
Sin embargo, la agenda de la intendenta en el país vecino, iniciada el pasado jueves, tuvo un eje central centrado en la búsqueda de soluciones para los problemas estructurales de Quilmes. Mendoza participó de diversos encuentros internacionales sobre cooperación y financiamiento con el objetivo prioritario de obtener fondos externos para el Plan Hídrico Social Ambiental de la cuenca de los arroyos San Francisco–Las Piedras. Este ambicioso proyecto de ingeniería hidráulica está destinado a la zona oeste del distrito y busca beneficiar de forma directa a más de 100 mil vecinos que sufren históricamente las consecuencias de las inundaciones y la falta de saneamiento.
Las gestiones técnicas se desarrollaron a través de actividades organizadas por el gobierno de la ciudad de Niterói, la Red Mercociudades y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). En su carácter de vicepresidenta de Gobernanza e Integración de la Red Mercociudades, la mandataria quilmeña también encabezó reuniones generales donde se impulsaron campañas comunicacionales de derechos humanos vinculadas al 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976 en Argentina. Asimismo, Mendoza mantuvo un encuentro de trabajo con el prefecto de Niterói, Rodrigo Neves, visitó establecimientos educativos locales y profundizó vínculos políticos con dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) para fortalecer la integración regional de los gobiernos municipales.
