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Perú elige presidente en un escenario marcado por una gran fragmentación

Los sondeos anticipan una elección muy dispersa y con altas probabilidades de balotaje. También se define el nuevo Congreso

Perú elige presidente en un escenario marcado por una gran fragmentación

Keiko Fujimori

12 de Abril de 2026 | 03:28
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Los peruanos acudirán hoy a las urnas para elegir a su próximo presidente en un escenario político marcado por la incertidumbre y el desgaste institucional. Más de 30 fórmulas competirán por la jefatura del Estado en uno de los procesos electorales más fragmentados de la región.

La elección también definirá la composición del nuevo Congreso, que volverá a ser bicameral por primera vez en más de 30 años. Los ciudadanos votarán para elegir 130 diputados y 60 senadores, en un esquema institucional que busca reconfigurar el equilibrio de poderes tras años de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Según estimaciones de analistas y medios internacionales, la gran dispersión de candidaturas hace prever un resultado abierto y con pocas posibilidades de que alguno de los postulantes alcance el 50% de los votos válidos necesarios para imponerse en la primera vuelta. En ese caso, la definición se trasladaría a un balotaje previsto para el 7 de junio.

Los comicios se desarrollan luego de una nueva crisis política que volvió a sacudir al país. El expresidente José Jerí fue destituido tras apenas unos meses en el cargo en medio de denuncias por presuntas irregularidades y tráfico de influencias, en un escándalo conocido como “Chifagate”.

Jerí había asumido en octubre de 2025, pero fue removido por el Congreso en febrero de este año. Tras su salida, el titular del Parlamento, José María Balcázar, quedó al frente del Ejecutivo de manera interina hasta la asunción del nuevo mandatario, prevista para el 28 de julio.

El episodio se suma a una larga secuencia de crisis institucionales.

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En la última década Perú tuvo siete presidentes y varios enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo que terminaron con destituciones, renuncias o reemplazos anticipados de los jefes de Estado.

UN MAPA ELECTORAL DISPERSO

La oferta electoral para los comicios de este domingo es una de las más amplias de la historia del país. Entre los candidatos aparecen figuras conocidas de la política peruana como Keiko Fujimori, César Acuña, George Forsyth, Rafael López Aliaga y Vladimir Cerrón, entre muchos otros dirigentes que representan fuerzas de distinto perfil ideológico.

De acuerdo con distintos sondeos privados, la derechista Keiko Fujimori —hija del expresidente Alberto Fujimori— encabeza la intención de voto con alrededor del 15%. Sin embargo, su ventaja es limitada y varios postulantes se ubican a pocos puntos de distancia, lo que refleja un electorado muy dividido.

Además, el voto nulo, en blanco y el segmento de indecisos concentran una proporción significativa del padrón, lo que agrega mayor incertidumbre al resultado final. Detrás de Fujimori aparecen candidatos con trayectorias diversas, como los exalcaldes de Lima Ricardo Belmont y Rafael López Aliaga, el humorista y actor Carlos Álvarez y el exministro de Defensa Jorge Nieto, entre otros dirigentes que buscan posicionarse en un escenario electoral altamente competitivo.

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Keiko Fujimori

César Acuña

George Forsyth

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