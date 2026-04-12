El enojo de Mirtha Legrand con Reynaldo Sietecase y un reclamo en vivo que sorprendió a todos

La icónica mesa de Mirtha Legrand volvió a ser escenario de un momento cargado de tensión, recuerdos y cuentas pendientes, esta vez por un reclamo de la conductora al periodista Reynaldo Sietecase, en lo que significó su regreso al programa tras una década de ausencia.

Fiel a su estilo directo, la “Chiqui” no dejó pasar el tiempo sin marcarlo desde el inicio. “Hace 10 años que no venías a mi programa”, lanzó, abriendo la conversación con un tono que anticipaba un pase de facturas en vivo.

Ante el planteo, Sietecase intentó explicar el distanciamiento apelando a cuestiones propias del medio: la competencia entre canales y las dinámicas de la televisión. “Usted estaba en un canal y yo en otro que competían, y tal vez eso hacía más difícil venir”, señaló, aunque también destacó su respeto por la conductora y su forma de entrevistar.

El reclamo que quedó guardado durante años

Sin embargo, el verdadero motivo del enojo no tenía que ver únicamente con la ausencia televisiva. Mirtha sorprendió al reflotar un episodio ocurrido años atrás en Rosario, que aún hoy le genera malestar.

“Siempre te reprocho que una vez te entregaron un premio en Rosario y no me saludaste. Pasaste derecho y ni me miraste”, disparó sin rodeos, dejando en claro que para ella los gestos y los modales son fundamentales. El comentario dejó expuesto que, en el universo de la conductora, ciertos detalles no pasan desapercibidos, incluso con el paso del tiempo.

La respuesta de Sietecase

Frente al reclamo, el periodista intentó bajar la tensión y contextualizar lo ocurrido. Según explicó, no hubo intención de desaire, sino que se trató de una situación caótica en medio de un evento multitudinario. “Era un premio Magazine y había como 500 personas alrededor de Mirtha, y ella me sigue reprochando la situación, aunque pasaron como 20 años”, respondió, con una mezcla de humor y defensa.

Un estilo sin filtro

El cruce dejó en evidencia una vez más el sello característico de Mirtha Legrand: memoria intacta y franqueza absoluta. Lo que para Sietecase fue un episodio menor en medio de una multitud, para la conductora representó un gesto de desconsideración que merecía ser saldado, incluso décadas después.

Así, el esperado reencuentro televisivo no solo marcó el regreso del periodista a la mesa más famosa del país, sino también un nuevo capítulo de sinceridad sin filtro, fiel al estilo de la histórica conductora.