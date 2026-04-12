Elecciones en Hungría: Magyar dijo que el primer ministro Orbán lo llamó para felicitarlo por su victoria

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El conservador Peter Magyar dijo el domingo que el primer ministro Viktor Orbán, quien ha dirigido Hungría por 16 años, le concedió la victoria en las elecciones parlametarias en una llamada.
"El primer ministro Viktor Orban acaba de llamar para felictarnos en nuestra victoria", escribió Magyar en una publicación en redes sociales cuando su partido Tisza se situaba en el 52,49%; y Fidesz, de Orbán, en el 38,83% con un escrutinio del 53,45% de los distritos electorales.
El candidato opositor, Péter Magyar, se declaró "cautelosamente optimista" tras el cierre de las urnas en Hungría este domingo.
Los 7,5 millones de electores en el país, así como los más de 500.000 registrados en el extranjero, pudieron elegir entre cinco partidos, en un sistema electoral mayoritario mixto muy favorable al partido de Orbán, Fidesz (Unión Cívica Húngara), que lleva 16 años en el gobierno.
Orbán, de 62 años, se ha convertido en una referencia de la ultraderecha internacional, tanto dentro como fuera de Europa por sus posturas contrarias a la inmigración y su oposición a los derechos LGTBQ y su rechazo al continuo apoyo de los occidentales a Ucrania en su guerra contra Rusia.
Los locales de votación cerraron a las 19H00 hora local (1700 GMT) y media hora antes, la participación ya era de 77,8%, un nivel por encima de la tasa máxima de participación de 70,5% registrada en las elecciones de 2002.
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