Irán desafía a Donald Trump tras la amenaza del bloqueo del estrecho de Ormuz: "El enemigo quedará atrapado"

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El presidente del Parlamento de Irán, que encabezó las conversaciones de paz con Estados Unidos en Pakistán, advirtió este domingo que su país no cederá ante amenazas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara un bloqueo naval del estrecho de Ormuz.
"Si ellos luchan, nosotros lucharemos, y si vienen con lógica, nosotros responderemos con lógica. No cederemos a ninguna amenaza; que pongan a prueba nuestra voluntad una vez más para que podamos darles una lección aún mayor", dijo Mohamad Baqer Qalibaf a periodistas tras regresar a Teherán desde Islamabad, según informaron agencias de noticias iraníes.
Tras ello, la Guardia Revolucionaria de Irán elevó la apuesta en el conflicto diplomático y militar que mantiene con los Estados Unidos al declarar que sus fuerzas ejercen un “control total” sobre el estrecho de Ormuz.
El anuncio, realizado a través de un comunicado oficial del mando naval de los Guardianes de la Revolución, se produjo como respuesta directa a la orden de Donald Trump de bloquear el paso de buques en la zona.
La cúpula militar iraní utilizó un lenguaje cargado de beligerancia para advertir a la Casa Blanca sobre los riesgos de una intervención armada en la región, asegurando que “el enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso”.
El cruce de amenazas se da en un contexto de extrema fragilidad internacional, tras el fracaso de las negociaciones de paz que tuvieron lugar el sábado en Pakistán.
Con las vías diplomáticas formalmente cerradas, Teherán reafirmó su dominio operativo sobre la ruta por la que circula gran parte del petróleo mundial, desafiando la presencia de la Marina estadounidense en aguas internacionales.
“Todo el tráfico está bajo el control total de las fuerzas armadas”, sentenciaron los jefes militares mediante una publicación en redes sociales, desestimando la capacidad de Washington para imponer un bloqueo efectivo sin enfrentar una represalia de gran escala.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la situación en el estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de una posible conflagración global, con ambas potencias movilizando recursos y endureciendo sus discursos.
Mientras Estados Unidos busca asfixiar económicamente a Irán mediante la interceptación de naves y el retiro de minas, el régimen persa apuesta a su ventaja geográfica y a la amenaza de una guerra de desgaste en un terreno que domina.
El mundo observa con preocupación este nuevo capítulo de hostilidades, donde la retórica del “torbellino mortal” deja poco margen para el retorno a la mesa de diálogo.
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