“Nunca los subestimen”: el orgullo de la Bruja Verón por Mikel Amondarain y Fabricio Pérez tras el triunfazo en Uno

Estudiantes venció 2-1 a Unión por el Torneo Apertura 2026 y escaló a lo más alto de la Zona A. Los juveniles Fabricio Pérez y Mikel Amondarain fueron los héroes de la tarde al marcar los goles que revirtieron el marcador en un Estadio UNO que vibró con la frescura de los chicos y el presidente albirrojo no dudó en mostrar su orgullo en las redes sociales.

Tras la victoria, Juan Sebastián Verón publicó un mensaje contundente para blindar a las promesas del club. El presidente valoró el aporte de los goleadores y el debut de Joaquín Pereyra, pidiendo paciencia y acompañamiento en el proceso de formación de los futbolistas de la categoría 2005.

“Se van a equivocar, tener altibajos, madurar distinto. Hay que ayudarlos a que sean cada día un poco mejor y nunca subestimen a los pibes del club”, escribió la "Brujita". Con estas palabras, el referente albirrojo marcó la importancia de sostener a los canteranos incluso en los momentos de irregularidad.

El equipo de Alexander Medina cambió la cara en el complemento gracias al empuje de los pibes de Estudiantes, consiguiendo la victoria ya sobre la hora, después de un segundo tiempo que le costó remontar y que casi termina con el marcador igualado. Con este resultado, el Pincha no solo se mantiene como líder, sino que ratifica la vigencia de su cantera como motor principal para resolver partidos complejos en el ámbito local.