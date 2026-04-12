VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: los repudiables dichos de Yipio a Solange Abraham

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La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la competencia. Con la reducción del número de participantes, el clima se volvió hostil y las disputas verbales ganaron terreno. En las últimas horas, la polémica se centró en Yipio, quien quedó en el ojo de la tormenta tras dirigir un insulto discriminatorio hacia Solange Abraham.
El conflicto se originó por un hecho doméstico menor: Solange dejó abierta la puerta de una de las habitaciones. Esta acción provocó una reacción desmedida de la participante uruguaya mientras conversaba con Daniela De Lucía. Sin medir sus palabras, Yipio lanzó una frase que encendió las alarmas: “¿Esta mogólica no tiene puerta?”. Ante el intento de Daniela por calmar la situación, la concursante insistió y calificó a su compañera de "estúpida".
Yipio le dijo “MOGOLICA” a Sol por no cerrar la puerta. #GranHermano pic.twitter.com/ODIU7h2fzp— Real Time (@RealTimeRating) April 12, 2026
La repercusión en las plataformas digitales fue inmediata. Cientos de usuarios viralizaron el fragmento del video y exigieron a la producción de Telefe una sanción ejemplar o incluso la expulsión. Las críticas apuntaron a la supuesta contradicción de Yipio, quien en otras ocasiones se presentó como una defensora de los valores dentro del juego.
La mala relación entre ambas no es una novedad. Desde hace días, los enfrentamientos son constantes y la tensión parece no tener retorno, como ataques verbales y alianzas en riesgo.
En medio de este caos, se confirmó una noticia que cambió la dinámica del certamen: Solange Abraham fue elegida para un intercambio con La Casa de los Famosos de Estados Unidos. Mientras ella viaja a México, un participante extranjero llegará a la Argentina por tiempo limitado.
La inminente partida de Solange no trajo paz, sino que profundizó el enojo de sus rivales. El malestar se potenció debido a una sanción general impuesta por la producción tras el incumplimiento reiterado de las normas sobre los "gritos del exterior".
Yipio señaló a Solange como la principal responsable de este castigo, que dejó a la casa sin presupuesto para la compra semanal de alimentos. “Yo estoy para ir a plantearle a Gran Hermano una ofrenda... porque nos sancionan por los gritos de ella que se va a México”, se quejó con fastidio ante Martín.
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