Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: los repudiables dichos de Yipio a Solange Abraham

VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: los repudiables dichos de Yipio a Solange Abraham
12 de Abril de 2026 | 17:22

Escuchar esta nota

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la competencia. Con la reducción del número de participantes, el clima se volvió hostil y las disputas verbales ganaron terreno. En las últimas horas, la polémica se centró en Yipio, quien quedó en el ojo de la tormenta tras dirigir un insulto discriminatorio hacia Solange Abraham.

El conflicto se originó por un hecho doméstico menor: Solange dejó abierta la puerta de una de las habitaciones. Esta acción provocó una reacción desmedida de la participante uruguaya mientras conversaba con Daniela De Lucía. Sin medir sus palabras, Yipio lanzó una frase que encendió las alarmas: “¿Esta mogólica no tiene puerta?”. Ante el intento de Daniela por calmar la situación, la concursante insistió y calificó a su compañera de "estúpida".

La repercusión en las plataformas digitales fue inmediata. Cientos de usuarios viralizaron el fragmento del video y exigieron a la producción de Telefe una sanción ejemplar o incluso la expulsión. Las críticas apuntaron a la supuesta contradicción de Yipio, quien en otras ocasiones se presentó como una defensora de los valores dentro del juego.

La mala relación entre ambas no es una novedad. Desde hace días, los enfrentamientos son constantes y la tensión parece no tener retorno, como ataques verbales y alianzas en riesgo.

En medio de este caos, se confirmó una noticia que cambió la dinámica del certamen: Solange Abraham fue elegida para un intercambio con La Casa de los Famosos de Estados Unidos. Mientras ella viaja a México, un participante extranjero llegará a la Argentina por tiempo limitado.

La inminente partida de Solange no trajo paz, sino que profundizó el enojo de sus rivales. El malestar se potenció debido a una sanción general impuesta por la producción tras el incumplimiento reiterado de las normas sobre los "gritos del exterior".

Yipio señaló a Solange como la principal responsable de este castigo, que dejó a la casa sin presupuesto para la compra semanal de alimentos. “Yo estoy para ir a plantearle a Gran Hermano una ofrenda... porque nos sancionan por los gritos de ella que se va a México”, se quejó con fastidio ante Martín.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar

La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
+ Leidas

VIDEO.-Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo

Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos

La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP

Un club de juegos de mesa que también es un laboratorio

Se sumó Cristante y podría haber un tapado

Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta

Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata

Alquileres: cuando es ajuste “charlado” o fin del contrato
Últimas noticias de Espectáculos

El enojo de Mirtha Legrand con Reynaldo Sietecase y un reclamo en vivo que sorprendió a todos

Mirtha Legrand descolocó a Baby Etchecopar con una consulta y lo defendieron

La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más

Se viene la fiesta de la pelota: ¿Por qué son tan malas las canciones de los Mundiales?
Deportes
Racing pone a prueba al River del Chacho: hora, formaciones y tv
"Apartar por tiempo indeterminado": el polémico comunicado de Estudiantes de Río Cuarto tras una nueva derrota
Núñez tras el triunfo ante Unión: “Es entrenar mañana y poner la cabeza enseguida en el partido que viene"
Gimnasia confirmó la lesión de Gonzalo Errecalde: quién se perfila para reemplazarlo ante Sarmiento
VIDEO. Otro dolor de cabeza para Scaloni: Dibu Martínez sufrió una molestia y se perdió el partido del Aston Villa
La Ciudad
Crisis en la atención a pacientes con TEA en La Plata: prestadores denuncian deudas y convocan a una movilización
Otra semana corta en la Universidad por una nueva medida de fuerza de los nodocentes
La Plata Reporta: ya son más de 1.000 los reclamos vecinales y el Casco urbano encabeza las quejas
EN FOTOS | Elecciones en Perú: cerraron los comicios en La Plata y hay expectativas por los resultados
Encuentro de vecinos en Barrio Norte: la tradición que nació en pandemia y hoy late como corazón del barrio
Policiales
La Plata Reporta: ya son más de 1.000 los reclamos vecinales y el Casco urbano encabeza las quejas
Caso Ángel: piden la inmediata detención de la madre y el padrastro por “homicidio agravado”
Qué se sabe del incendio en Punta Lara que arrasó con una casa
A dos años del caso "Toretto": el reclamo de la familia de Armand y cómo espera Alvite el juicio
Empieza el nuevo juicio por la muerte de Maradona tras el escándalo de la ex jueza Makintach
Información General
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna
Los números de la suerte del domingo 12 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión
En fotos y video | Misión Artemis II: la cápsula amerizó en el océano Pacífico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla