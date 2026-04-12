Encuentro de vecinos en La Plata: la tradición que nació en pandemia y hoy late como corazón del barrio

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Lo que comenzó como una necesidad de subsistencia en los días más oscuros del aislamiento se transformó en un sello de identidad para Barrio Norte. Este último viernes, los vecinos de la calle 4 entre 39 y 40 volvieron a ganar la vereda para celebrar su tradicional encuentro anual, una cita que refuerza los lazos de una comunidad que decidió no volver a encerrarse.
Bajo una noche ideal, la cuadra recuperó ese espíritu de "barrio de antes" con una gran choriceada y guitarreada al aire libre. La organización estuvo a cargo de los referentes del grupo, quienes mantienen viva la llama de este colectivo: Lalo, Lato, Edgar, Aldo y Alfredo, los encargados de coordinar la logística de una jornada que incluyó charlas, anécdotas y música hasta entrada la madrugada.
"Hacemos una choriceada, se juntan todos los vecinos y hacemos una guitarreada, comemos, hablamos y nos amigamos con todos", relató uno de los organizadores al destacar la importancia de este ritual. El encuentro no es solo una cena, sino una forma de celebrar la vecindad en una zona que ha sabido transformar el miedo de años anteriores en un modelo de convivencia y apoyo mutuo.
El origen de esta tradición se remonta a marzo de 2020, cuando el grupo se gestó a través de una compra comunitaria de verduras, frutas y huevos para evitar salir de casa. Lo que empezó en el garage de Aldo para repartir mercadería derivó en un grupo de WhatsApp que pronto sumó la instalación de una alarma vecinal y, finalmente, el deseo de conocerse cara a cara.
Aquella primera experiencia colectiva rompió la inercia de la cuarentena. "Alguien propuso hacer un asado en la vereda con un chulengo; fue un éxito total", recordaron sobre los inicios. Desde aquellas zambas con guitarra hasta las salidas grupales en bicicleta a Punta Lara, los vecinos de la calle 4 lograron edificar una sociedad más esperanzada que hoy, en 2026, sigue siendo un ejemplo de resiliencia en la ciudad.
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