Denuncian obras sin estudios ambientales en Isla Santiago y alertan por impacto ecológico

Una organización ambientalista denunció ante la Justicia la ejecución de obras sin controles ni estudios ambientales en la Isla Santiago, un área natural protegida, y alertó que los trabajos podrían generar daños severos en el equilibrio ecológico del lugar. La ONG Nuevo Ambiente fue quien presentó la denuncia ante el Juzgado Contencioso Administrativo de La Plata, donde mencionaron presuntas irregularidades vinculadas a intervenciones urbanas y avances territoriales sin autorización técnica.

Según la entidad, en el sector se desarrollan tareas sin evaluación previa ni planificación oficial, en contradicción con normativas vigentes y resoluciones judiciales existentes. Desde la organización sostuvieron que la situación reviste “extrema gravedad”, al tratarse de un espacio ambientalmente sensible donde se estaría avanzando sin mecanismos de fiscalización adecuados.

Entre las acciones cuestionadas mencionaron movimientos de suelo, desmontes, nuevas ocupaciones, trabajos viales y la colocación de luminarias LED de alta intensidad. Advirtieron que estas actividades generan residuos potencialmente contaminantes y alteraciones en el hábitat natural, particularmente por el impacto de la iluminación artificial sobre aves y otras especies, afectando sus ciclos biológicos.

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Los denunciantes también remarcaron que aún no se definió la capacidad de carga del territorio, un indicador fundamental para establecer límites de uso sostenible considerando la población residente, el crecimiento turístico y las nuevas intervenciones. A su entender, esta ausencia impide evaluar correctamente las consecuencias acumulativas sobre el ambiente.

Finalmente, desde Nuevo Ambiente cuestionaron el incumplimiento de la obligación judicial de elaborar un Plan de Manejo Ambiental y reclamaron la intervención urgente de los organismos competentes. No descartaron impulsar nuevas acciones legales para frenar lo que consideran un proceso de deterioro progresivo del ecosistema insular.