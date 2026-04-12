La inflación de marzo se ubicaría cerca del 3% y enciende señales de alerta en el Gobierno

La economía argentina enfrenta un nuevo desafío tras conocerse las proyecciones privadas sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año. El consenso de los analistas indica que la cifra se ubicaría en torno al 3%, superando el registro del mes previo. Este repunte representa un obstáculo para el plan del Palacio de Hacienda, que buscaba profundizar la tendencia a la baja, y deja al acumulado trimestral peligrosamente cerca del objetivo anual estipulado inicialmente en el Presupuesto 2026.

En el desglose técnico, la consultora Libertad y Progreso estimó una suba del 2,9%, señalando que el rubro transporte fue el gran motor del índice. Por su parte, los relevamientos de Analytica y Eco Go coincidieron en un 3%, destacando el impacto de los alimentos y el fuerte incremento en educación, que alcanzó un 12%. Estas cifras marcan un quiebre en la dinámica de precios que el equipo económico intentaba consolidar desde el inicio del año.

Otras mediciones privadas arrojaron números más elevados, como es el caso de Equilibra, que proyectó un 3,3% traccionado por el salto en los valores de combustibles y tabaco. En la misma línea, Econoviews se ubicó por encima del promedio con una estimación del 3,4%. Según estos informes, la totalidad de la aceleración respecto a febrero se explica por el shock internacional en la energía, derivado de los conflictos en Medio Oriente.

De confirmarse estos datos, el primer trimestre cerraría con un alza acumulada cercana al 9%, según el monitoreo de estas entidades. Esto obligaría al Gobierno a recalibrar sus metas, considerando que la Ciudad de Buenos Aires ya ofreció un anticipo de esta tendencia al marcar un 3% mensual. Los especialistas advierten que el principal riesgo ahora es la velocidad con la que el costo de los combustibles se traslade a la canasta general mediante los fletes y la logística.

Mientras se aguarda el dato oficial del INDEC este martes, el ministro Luis Caputo viajará a Washington para gestionar fondos ante el FMI y revisar las pautas del programa vigente. En paralelo, la Secretaría de Finanzas buscará renovar los vencimientos de deuda local para mantener la estabilidad financiera. El resultado final del IPC será determinante para fijar las expectativas de inflación de cara a un segundo trimestre que comienza con una presión mayor a la esperada.