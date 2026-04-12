Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

La inflación de marzo se ubicaría cerca del 3% y enciende señales de alerta en el Gobierno

La inflación de marzo se ubicaría cerca del 3% y enciende señales de alerta en el Gobierno
12 de Abril de 2026 | 18:09

Escuchar esta nota

La economía argentina enfrenta un nuevo desafío tras conocerse las proyecciones privadas sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año. El consenso de los analistas indica que la cifra se ubicaría en torno al 3%, superando el registro del mes previo. Este repunte representa un obstáculo para el plan del Palacio de Hacienda, que buscaba profundizar la tendencia a la baja, y deja al acumulado trimestral peligrosamente cerca del objetivo anual estipulado inicialmente en el Presupuesto 2026.

En el desglose técnico, la consultora Libertad y Progreso estimó una suba del 2,9%, señalando que el rubro transporte fue el gran motor del índice. Por su parte, los relevamientos de Analytica y Eco Go coincidieron en un 3%, destacando el impacto de los alimentos y el fuerte incremento en educación, que alcanzó un 12%. Estas cifras marcan un quiebre en la dinámica de precios que el equipo económico intentaba consolidar desde el inicio del año.

Otras mediciones privadas arrojaron números más elevados, como es el caso de Equilibra, que proyectó un 3,3% traccionado por el salto en los valores de combustibles y tabaco. En la misma línea, Econoviews se ubicó por encima del promedio con una estimación del 3,4%. Según estos informes, la totalidad de la aceleración respecto a febrero se explica por el shock internacional en la energía, derivado de los conflictos en Medio Oriente.

De confirmarse estos datos, el primer trimestre cerraría con un alza acumulada cercana al 9%, según el monitoreo de estas entidades. Esto obligaría al Gobierno a recalibrar sus metas, considerando que la Ciudad de Buenos Aires ya ofreció un anticipo de esta tendencia al marcar un 3% mensual. Los especialistas advierten que el principal riesgo ahora es la velocidad con la que el costo de los combustibles se traslade a la canasta general mediante los fletes y la logística.

Mientras se aguarda el dato oficial del INDEC este martes, el ministro Luis Caputo viajará a Washington para gestionar fondos ante el FMI y revisar las pautas del programa vigente. En paralelo, la Secretaría de Finanzas buscará renovar los vencimientos de deuda local para mantener la estabilidad financiera. El resultado final del IPC será determinante para fijar las expectativas de inflación de cara a un segundo trimestre que comienza con una presión mayor a la esperada.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar

La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
+ Leidas

VIDEO.-Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo

Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos

La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP

Un club de juegos de mesa que también es un laboratorio

Se sumó Cristante y podría haber un tapado

Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta

Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata

Alquileres: cuando es ajuste “charlado” o fin del contrato
Últimas noticias de Política y Economía

Adorni sí, Adorni no: el escándalo divide al Gobierno

Afirman que Adorni irá al Congreso el 29 de abril pese a la presión política

Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino

La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
Deportes
Racing pone a prueba al River del Chacho: hora, formaciones y tv
"Apartar por tiempo indeterminado": el polémico comunicado de Estudiantes de Río Cuarto tras una nueva derrota
Núñez tras el triunfo ante Unión: “Es entrenar mañana y poner la cabeza enseguida en el partido que viene"
Gimnasia confirmó la lesión de Gonzalo Errecalde: quién se perfila para reemplazarlo ante Sarmiento
VIDEO. Otro dolor de cabeza para Scaloni: Dibu Martínez sufrió una molestia y se perdió el partido del Aston Villa
Espectáculos
El enojo de Mirtha Legrand con Reynaldo Sietecase y un reclamo en vivo que sorprendió a todos
VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: los repudiables dichos de Yipio a Solange Abraham
Mirtha Legrand descolocó a Baby Etchecopar con una consulta y lo defendieron
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
Se viene la fiesta de la pelota: ¿Por qué son tan malas las canciones de los Mundiales?
Información General
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna
Los números de la suerte del domingo 12 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión
En fotos y video | Misión Artemis II: la cápsula amerizó en el océano Pacífico
Policiales
La Plata Reporta: ya son más de 1.000 los reclamos vecinales y el Casco urbano encabeza las quejas
Caso Ángel: piden la inmediata detención de la madre y el padrastro por “homicidio agravado”
Qué se sabe del incendio en Punta Lara que arrasó con una casa
A dos años del caso "Toretto": el reclamo de la familia de Armand y cómo espera Alvite el juicio
Empieza el nuevo juicio por la muerte de Maradona tras el escándalo de la ex jueza Makintach

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla