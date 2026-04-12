Dibu Martínez sufrió una molestia y se perdió el último partido del Aston Villa

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez tuvo que ser reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest por la Premier League debido a una lesión en el calentamiento y preocupa al entrenador Lionel Scaloni.

Según se pudo observar en la transmisión oficial, el arquero argentino hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico: “Dibu" no pudo continuar y no fue ni al banco.

EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE DIBU: Emiliano Martínez sintió una molestia muscular durante la entrada en calor de Aston Villa y fue baja a último momento en el duelo ante Forest.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vA35WL8lJW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

La situación genera preocupación a poco más de dos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el “Dibu” es una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni.

A la espera de los estudios médicos, el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación aún son inciertos.

El panorama se complejiza aún más para el seleccionado nacional por la situación de Lautaro Martínez, quien sufrió una recaída en el Inter de Milán.

El delantero, que venía de marcar dos goles ante la Roma tras superar un desgarro, volvió a resentirse de la misma molestia y tendría un plazo estimado de recuperación de al menos 15 días.