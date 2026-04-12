Narices rojas en alerta: payasos reclaman un lugar en las escuelas

Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
El impacto económico de la guerra y los errores propios complican al Gobierno
La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP
Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo empieza la semana
Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata
Tras la fuerte suba de marzo dicen que la carne se calmó y hasta baja
Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles
Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte
Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta
Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy domingo con EL DIA
Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido
Dólar en retroceso y carry trade en auge: el clima financiero que impulsa al mercado argentino
Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino
El crédito empuja el consumo, pero la mora enciende señales de alerta
Afirman que Adorni irá al Congreso el 29 de abril pese a la presión política
Milei prepara fotos con gobernadores en medio del reclamo de fondos
Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos
El financiamiento, presente en el 50% de las consultas por propiedades
Villa Elvira abrió la celebración de su 118° aniversario con una cena
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En Bolivia, los payasos dejaron por un día los escenarios infantiles para salir a la calle y hacerse oír. Con trajes coloridos, pelucas y narices rojas, decenas de artistas se concentraron frente al Ministerio de Educación en La Paz para protestar contra una medida que les impide participar en actividades escolares durante la jornada de clases. La resolución oficial establece que los colegios deben cumplir con 200 días efectivos de enseñanza, lo que limita los eventos extracurriculares donde estos trabajadores solían llevar alegría a los alumnos. Para muchos, no se trata solo de entretenimiento: es su principal fuente de ingresos. La cercanía del Día del Niño, una fecha clave para su actividad, intensificó la preocupación. La protesta no fue solo de payasos. También se sumaron artesanos que confeccionan vestuarios y fotógrafos que retratan los festejos escolares. Todos coinciden en que la medida golpea fuerte en medio de una crisis económica que ya complica la vida cotidiana. “Los chicos necesitan reír”, repetían entre bocinazos y vuvuzelas, mientras marchaban por el centro paceño. Desde el gobierno, en tanto, señalaron que evaluarán los reclamos, aunque defendieron la prioridad de garantizar el calendario escolar. Por ahora, el conflicto sigue abierto, entre la necesidad de enseñar… y la importancia de no perder la sonrisa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí