Narices rojas en alerta: payasos reclaman un lugar en las escuelas

En Bolivia, los payasos dejaron por un día los escenarios infantiles para salir a la calle y hacerse oír. Con trajes coloridos, pelucas y narices rojas, decenas de artistas se concentraron frente al Ministerio de Educación en La Paz para protestar contra una medida que les impide participar en actividades escolares durante la jornada de clases. La resolución oficial establece que los colegios deben cumplir con 200 días efectivos de enseñanza, lo que limita los eventos extracurriculares donde estos trabajadores solían llevar alegría a los alumnos. Para muchos, no se trata solo de entretenimiento: es su principal fuente de ingresos. La cercanía del Día del Niño, una fecha clave para su actividad, intensificó la preocupación. La protesta no fue solo de payasos. También se sumaron artesanos que confeccionan vestuarios y fotógrafos que retratan los festejos escolares. Todos coinciden en que la medida golpea fuerte en medio de una crisis económica que ya complica la vida cotidiana. “Los chicos necesitan reír”, repetían entre bocinazos y vuvuzelas, mientras marchaban por el centro paceño. Desde el gobierno, en tanto, señalaron que evaluarán los reclamos, aunque defendieron la prioridad de garantizar el calendario escolar. Por ahora, el conflicto sigue abierto, entre la necesidad de enseñar… y la importancia de no perder la sonrisa.