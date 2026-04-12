Lo citaron por un viaje en moto y fue emboscado

Un joven que trabajaba con una aplicación de viajes en moto fue víctima de un violento episodio en la zona de Melchor Romero, aunque la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de vecinos que lograron retener a los sospechosos.

Todo ocurrió sobre la calle 158 entre 508 y 509, cuando la víctima, de 20 años, acudió al lugar tras recibir un pedido a través de la plataforma. Al llegar, fue abordado por dos hombres que, lejos de ser pasajeros, lo sorprendieron con claras intenciones de robo.

Según se informó, uno de los implicados extrajo un cuchillo tipo tramontina y lo amenazó con el objetivo de apoderarse tanto de sus pertenencias como de la moto. En medio de la tensión, el joven logró resistir y pedir ayuda, lo que alertó a vecinos de la zona.

La rápida reacción de las personas que se encontraban en el lugar fue clave: lograron reducir a los agresores y retenerlos hasta la llegada del personal policial, que había sido alertado por un llamado al sistema de emergencias.

Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión de los dos sospechosos, de 18 y 21 años, y al secuestro de los elementos utilizados durante el hecho. También se incautaron otros objetos que quedaron a disposición de la investigación. La causa quedó en manos de la fiscalía en turno, que avaló lo actuado y ordenó las diligencias correspondientes.