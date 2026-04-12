Confirman la fecha del juicio por el caso Loan

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia fijó una fecha clave para intentar esclarecer uno de los casos más conmocionantes del país. El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso que el juicio oral comience el próximo 16 de junio, apenas días después de cumplirse el segundo aniversario del hecho que aún no tiene respuestas.

El expediente llega a esta instancia con 17 imputados y una investigación atravesada por giros, sospechas y acusaciones cruzadas. Siete de ellos enfrentarán cargos por la sustracción y el ocultamiento del menor. En ese grupo están su tía Laudelina Peña, quien inicialmente sostuvo una hipótesis de accidente y luego se desdijo; su pareja, Bernardino Antonio Benítez; y el matrimonio integrado por Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, señalados como los principales sospechosos.

También serán juzgados Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar Ramírez, quienes estuvieron con el niño el día de su desaparición, y el excomisario Walter Adrián Maciel, responsable de las primeras actuaciones.

En paralelo, otras diez personas llegan imputadas por encubrimiento, acusadas de haber desviado la investigación y manipulado testimonios. Entre ellas figuran Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

El caso se inició tras la desaparición del niño en un contexto familiar y rural, y rápidamente quedó envuelto en versiones contradictorias. Uno de los episodios más controvertidos fue el hallazgo de uno de sus objetos personales, que luego se comprobó había sido plantado, lo que desvió la búsqueda en un momento clave.

Como parte de las medidas previas al juicio, el tribunal ordenó una nueva inspección ocular en la zona donde se lo vio por última vez, incluyendo el recorrido hacia el naranjal y un hotel señalado como posible punto de maniobras irregulares con testigos.

El juicio se desarrollará con audiencias semanales alternadas y podrá seguirse de manera remota, salvo las declaraciones.