El crítico de Trump más influyente no vive en EE UU

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BILL BARROW
Donald Trump está acostumbrado a las críticas desde todos los frentes -demócratas, republicanos desencantados, comediantes de programas nocturnos, manifestantes-. Pero el crítico estadounidense más influyente durante su segundo mandato no vive en el país, sino en el Vaticano. Se trata de una situación sin precedentes: el primer pontífice estadounidense arremete directamente contra el presidente de Estados Unidos por la guerra en Irán, donde entró en vigor un frágil alto el fuego. El anuncio se produjo después de que el papa León XIV declaró que la beligerancia de Trump era “verdaderamente inaceptable”.
La relación entre Washington y el Vaticano nunca antes había girado en torno a dos estadounidenses -en concreto, un político originario de Queens de 79 años de edad y un pontífice oriundo de Chicago de 70 años-. Pertenecen a la misma generación y comparten algunas raíces culturales, pero enfrentan sus cargos, de enorme poder, con enfoques sorprendentemente distintos. Y la relación conlleva riesgos para ambas partes.
“Son dos ‘boomers’ blancos, pero no podrían ser más distintos en cuanto a su experiencia de vida, sus valores, la manera en que han elegido vivir esos valores”, afirmó la profesora de teología de la Universidad de Fordham, Natalia Imperatori-Lee. “Es un contraste muy marcado y un punto de inflexión para el cristianismo estadounidense”.
POR MES*
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