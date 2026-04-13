Dante Gebel, de a poco desembarca en la política

El pastor y comunicador, además de empresario, Dante Gebel, consolida su desembarco en la política y con un perfil como precandidato presidencial para 2027, impulsado por el espacio “Consolidación Argentina” y dirigentes outsiders, marcando una señal con la conformación de estructuras territoriales y un reciente posteo misterioso sobre “nuevos planes”. Se posiciona como una nueva alternativa disruptiva, que busca superar la polarización. Las primeras encuestas que lo incluyeron no resultaron tan buenas.

En ese sentido, un posteo reciente en sus redes sociales, mostrando una reunión con referentes políticos en Europa, alimenta los rumores sobre un armado estratégico avanzado.

Gebel, que no estuvo presente en el lanzamiento de Consolidación Argentina” en Lanús, mantiene una postura crítica hacia la violencia política y promueve la unidad, lo que se interpreta como un posicionamiento de cara a los próximos desafíos electorales.