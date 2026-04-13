Polémica por un viaje a EE UU de 22 legisladores

En medio de la crisis económica, y luego de la aprobación de la reforma a la ley de Glaciares, una delegación de 35 dirigentes políticos, entre ellos 18 diputados y 4 senadores nacionales esponsoreados por la ONG Red de Acción Política (RAP), viajará a Boston, Estados Unidos, para participar de un convención sobre Inteligencia Artificial en la prestigiosa Universidad de Harvard. En la comitiva habrá diputados de LLA, del PRO, la UCR, del interbloque Unidos e incluso el jujeño Guillermo Snopek que pertenece a la alianza opositora UxP.

Por la Cámara baja, algunos otros nombres que serían parte de la delegación argentina que viajará a Estados Unidos son el santafesino Nicolás Mayoraz, la catamarqueña Fernanda Ávila (quien saltó de UxP al bloque del gobernador Raúl Jalil), el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, que responde al mandatario Marcelo Orrego), la misionera Yamila Ruiz (Innovación Federal) y la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas). Del Senado viajarán la pampeana Victoria Huala (PRO), la santacruceña Natalia Gadano (que responde al gobernador Claudio Vidal) y la mendocina Mariana Juri (UCR), que tiene como terminal política a Alfredo Cornejo.

Esta ONG también incorporó a sus filas a los senadores nacionales Rodolfo Suárez (UCR), Camau Espínola (Provincias Unidas) y Bruno Olivera (La Libertad Avanza). Otros legisladores nacionales que integran el RAP son los diputados nacionales Belén Avico, Mariano Campero, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero, Ignacio García Aresca, Silvana Giudici, Diógenes González, Mercedes Llano, Luis Petri, Luis Picat, Santiago Santurio, Pamela Verasay y Martín Yeza.

No todos ellos están confirmados, pero la mayoría se subirá al avión que los trasladará a la actividad internacional, donde se espera la participación del premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu.

Si bien la logística del viaje a Estados Unidos de la delegación de políticos argentinos es organizada por la RAP, no está claro el origen del financiamiento, que incluye pasajes de avión, alojamiento en hotel de categoría y todos los viáticos incluidos.

Esta ONG, que en la actualidad agrupa a más de 220 dirigentes políticos, se define en sus redes institucionales como una organización “apartidaria y con pluralismo ideológico”, que “desde el 2003 busca propiciar la generación de amistad cívica entre políticos de distintos partidos, regiones y niveles de responsabilidad”.

También subraya que tiene entre sus objetivos centrales “promover la articulación, establecer vínculos de confianza y generar espacios de diálogo e interacción entre políticos, lideres y referentes de diversos sectores de la sociedad civil (empresarial, academia, sindical, organizaciones sociales, etc.), e ”impulsar la generación de consensos buscando reducir la volatilidad y pendularidad de las políticas públicas”.

Entre sus miembros se destacan los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut), además del vicegobernador Gustavo Menna (Chubut), y los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Julio Zamora (Tigre) y Soledad Martínez (Vicente López).

Otros integrantes destacados son el secretario de Desregulación Alejandro Cacace, el sherpa argentino ante el G20 Federico Pinedo, los legisladores José Cano (Tucumán), José Corral (Santa Fe), Brenda Austin (Córdoba), Leandro Santoro (Ciudad de Buenos Aires), Emmanuel Ferrario (Ciudad de Buenos Aires), Graciela Ocaña (Ciudad de Buenos Aires), Joaquín de la Torre (Buenos Aires), Diego Valenzuela (Buenos Aires) y Omar Perotti (Santa Fe).

También son miembros dirigentes de renombre como Paula Bertol, Esteban Bullrich, Ricardo Buryaile, Pamela Calletti, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Eugenio Burzaco, Rodrigo de Loredo, Carolina Gaillard, Hernán Lacunza, Pablo Kosiner, Juan Ignacio Maquieyra, Liliana Negre de Alonso, Adrián Perez, Carla Pitiot, Iván Petrella, Florencio Randazzo, Adrián Pérez, José Rolandi, Ana Clara Romero, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, Fernando Sánchez, Mónica Fein. Enrique Estévez, Oscar Aguad, Soledad Acuña, Daniel Arroyo y Eduardo Amadeo.