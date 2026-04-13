Designación a ad honorem en un Ente regional

El Gobierno de Entre Ríos formalizó la designación de Atilio Benedetti, radical y exdiputado nacional, como presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, organismo a través del cual la provincia participa del esquema institucional de la Región Centro. La medida quedó establecida en el decreto Nº 538, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

La norma dispone en su artículo primero la designación de Benedetti como presidente del Ente Región Centro e Integración Regional con carácter ad honorem, es decir, sin remuneración por el desempeño de la función.

Benedetti remarcó que la integración con las provincias vecinas constituye “una herramienta estratégica para impulsar políticas comunes en áreas clave como la producción, la infraestructura, la logística y la innovación”.