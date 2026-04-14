Wall Street cierra en verde y el petróleo afloja

Wall Street logró cerrar ayer en terreno positivo, impulsado por expectativas de avances diplomáticos y una reacción moderada de los mercados energéticos. Tras una apertura con dudas, los principales índices cambiaron de rumbo y consolidaron subas: el Dow Jones avanzó 0,63%, el S&P 500 ganó 1,02% y el Nasdaq lideró con un alza de 1,23%.

El repunte estuvo vinculado a señales de una posible reanudación de contactos entre Washington y Teherán, lo que renovó el optimismo de los inversores. Según analistas del mercado, muchos operadores apuestan a que la tensión internacional podría derivar en algún tipo de entendimiento, lo que ayudaría a estabilizar el escenario global.

En paralelo, el comportamiento del petróleo aportó algo de alivio. Aunque durante la jornada el barril de Brent llegó a superar los 103 dólares, finalmente retrocedió y cerró por debajo de los 100. Una tendencia similar mostró el crudo WTI en Estados Unidos, que se moderó hasta los 99 dólares tras los picos iniciales. Esta dinámica contribuyó a reducir la presión sobre los mercados financieros.

Más allá del contexto externo, los inversores también comenzaron a posicionarse ante una semana clave en materia de datos económicos, con la publicación de indicadores relevantes como la inflación mayorista. Estas cifras podrían influir en las próximas decisiones de política monetaria y en el rumbo de los mercados.

En el plano corporativo, se observaron comportamientos dispares. Algunas grandes tecnológicas impulsaron las subas, con avances destacados en empresas como Microsoft y Salesforce. También registraron ganancias firmas del sector financiero y de servicios, como American Express. En contraste, Goldman Sachs retrocedió pese a presentar resultados positivos, reflejando cierta cautela en el sector bancario.