La Reserva del Lobo se mide ante San Lorenzo

La Reserva de Gimnasia se mide esta tarde ante San Lorenzo, desde las 13.30, en las instalaciones del predio de Ciudad Deportiva en el Bajo Flores. El partido corresponde a la novena fecha de la Zona A del Torneo Proyección.

El Lobo viene de caer 1-0 ante Vélez en el Bosque la jornada pasada, donde perdió la chance de ingresar al copón de los cuatro mejores equipos del grupo que una vez finalizada la fase regular disputarán los playoff.

En este sentido, el conjunto platense se encuentra ubicado en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 11 puntos, y a 3 unidades de Rosario Central, el cuarto.

Por su parte, el Santo viene de caer por 3-1 ante Unión en Santa Fe de la Vera Cruz. El Cuervo marcha décimo con los mismos puntos que Gimnasia, lo que da más voltaje al encuentro, ya que el ganador comenzará a afianzarse en zona de clasificación.

Los convocados por Diego Herner son: Máximo Cabrera, Patricio Schroeder, Lucas Lamella, Jeremías Langa, Federico Pendas, Benjamín García, Mariano Ojeda, Alejo Gelsomino, Nehemías González, Nicolás Sánchez, Tiago Azamé, Francesco Paradela, Leonel Troncoso, Lautaro Díaz, Jeremías Merlo, Sabtino López García, Sabtiago Villarreal, Brian Croce, Lautaro Napolitano, Gerónimo Kluger y Jorge De Asís.